Электросамокаты в Украине: где запрещено ездить и когда могут оштрафовать

Где запрещено ездить на электросамокате

Тротуары и пешеходные зоны. Адвокат объясняет, что самокаты не должны двигаться среди пешеходов. Исключение - только при отсутствии альтернативного маршрута, и только на минимальной скорости с обязательным предоставлением преимущества пешеходам.

Пешеходные переходы. Пересекать их можно только пешком - ведя самокат рядом.

Проезжая часть. Разрешено только в случае отсутствия велодорожки или обочины, при этом следует двигаться по крайнему правому краю дороги.

Где можно пользоваться самокатом

Велосипедные дорожки. Это основная разрешенная зона для передвижения.

Обочина или край дороги. Если нет велодорожек - разрешено движение по правому краю проезжей части, с соблюдением безопасности.

Парки и зоны отдыха. В большинстве случаев ездить разрешено, но могут действовать ограничения скорости (например, до 15 км/ч в парках некоторых городов).

Дополнительные ограничения

Максимальная скорость в городах - 25 км/ч (во Львове, например, ограничение до 20 км/ч).

Возраст водителя. Рекомендуется от 14 лет. Для младших - только в безопасных зонах (парки или закрытые территории).

Безопасность. Рекомендуется использовать шлем, фары, светоотражатели.

Пассажиры. Электросамокат предназначен только для одного человека.

Передвижение в состоянии опьянения. Езда в нетрезвом состоянии запрещена и влечет за собой большие штрафы.

Ответственность за нарушения

По словам Вадима Заворитного, нарушение правил может повлечь административную или даже уголовную ответственность:

штраф за езду в состоянии опьянения - от 17 000 до 34 000 гривен;

нарушение ПДД - от 340 до 680 гривен;

ДТП с травмами - возможно взыскание материального и морального ущерба, а также реальный срок заключения.

Как ездить безопасно

Адвокат рекомендует выбирать маршруты с велодорожками или безопасными обочинами. Также необходимо соблюдать правила дорожного движения и учитывать пешеходов, особенно в зонах отдыха. Всегда нужно использовать защитное снаряжение.

"Правильное и ответственное пользование электросамокатом - это не только об удобстве, но и о безопасности для всех участников дорожного движения", - отмечает Вадим Заворитный.