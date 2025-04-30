Электросамокаты в Украине: где запрещено ездить и когда могут оштрафовать

Электросамокаты стали популярным видом транспорта в украинских городах. Одновременно с распространением этого средства передвижения растет и потребность в понимании правил пользования им.
Адвокат, руководитель адвокатского объединения "Дикси Лекс" Вадим Заворитный в комментарии РБК-Украина рассказал, что электросамокаты в Украине уже официально признаны транспортными средствами, поэтому их использование регулируется правилами дорожного движения.
Тротуары и пешеходные зоны. Адвокат объясняет, что самокаты не должны двигаться среди пешеходов. Исключение - только при отсутствии альтернативного маршрута, и только на минимальной скорости с обязательным предоставлением преимущества пешеходам.
Пешеходные переходы. Пересекать их можно только пешком - ведя самокат рядом.
Проезжая часть. Разрешено только в случае отсутствия велодорожки или обочины, при этом следует двигаться по крайнему правому краю дороги.
Велосипедные дорожки. Это основная разрешенная зона для передвижения.
Обочина или край дороги. Если нет велодорожек - разрешено движение по правому краю проезжей части, с соблюдением безопасности.
Парки и зоны отдыха. В большинстве случаев ездить разрешено, но могут действовать ограничения скорости (например, до 15 км/ч в парках некоторых городов).
Максимальная скорость в городах - 25 км/ч (во Львове, например, ограничение до 20 км/ч).
Возраст водителя. Рекомендуется от 14 лет. Для младших - только в безопасных зонах (парки или закрытые территории).
Безопасность. Рекомендуется использовать шлем, фары, светоотражатели.
Пассажиры. Электросамокат предназначен только для одного человека.
Передвижение в состоянии опьянения. Езда в нетрезвом состоянии запрещена и влечет за собой большие штрафы.
По словам Вадима Заворитного, нарушение правил может повлечь административную или даже уголовную ответственность:
Адвокат рекомендует выбирать маршруты с велодорожками или безопасными обочинами. Также необходимо соблюдать правила дорожного движения и учитывать пешеходов, особенно в зонах отдыха. Всегда нужно использовать защитное снаряжение.
"Правильное и ответственное пользование электросамокатом - это не только об удобстве, но и о безопасности для всех участников дорожного движения", - отмечает Вадим Заворитный.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет беспокойство относительно безопасности использования электросамокатов, что привело к инициативе запретить их прокат в городе. В ноябре прошлого года на сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция, в которой предлагалось запретить предоставление услуг по прокату электросамокатов в столице. Однако она не набрала необходимого количества голосов.
Напомним, в феврале 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №8172, которым электросамокаты и моноколеса были признаны транспортными средствами. Согласно этому закону, водителям электросамокатов запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, разрешается движение только по обочине дороги. Однако для полноценного внедрения этих норм необходимо детализировать законодательство, в частности внести изменения в Правила дорожного движения.
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