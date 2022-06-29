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Електронна трудова книжка: у ПФУ пояснили, як подати відомості для її створення

Фото: Електронна трудова книжка створюється на основі даних про роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для створення електронної трудової книжки відомості може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник. Це можна зробити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, відомості про трудову діяльність подаються через веб-портал ПФУ:

  • у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;
  • в оцифрованому вигляді - шляхом створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Скановані копії мають бути в кольоровому форматі з оригіналів документів та містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів.

"Подаються такі відомості з обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальника або працівника, який надає таку інформацію", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

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Пенсії