Електронна трудова книжка: у ПФУ пояснили, як подати відомості для її створення

Для створення електронної трудової книжки відомості може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник. Це можна зробити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Як зазначили в прес-службі, відомості про трудову діяльність подаються через веб-портал ПФУ:

у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;

в оцифрованому вигляді - шляхом створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Скановані копії мають бути в кольоровому форматі з оригіналів документів та містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів.

"Подаються такі відомості з обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальника або працівника, який надає таку інформацію", - зазначили в прес-службі.