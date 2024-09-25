Электронная автогражданка - полис будущего

Каждый владелец авто должен иметь страховой полис Автогражданку. Это требования закона и безопасности. Без Автогражданки водитель попадает в финансовые проблемы и нарушает закон, что приводит к стрессам и штрафам. В последние годы водители могут выбирать бумажный и электронный полис. Имеет ли электронная Авторажданка какие-то преимущества? Безусловно, поскольку это – полис будущего. Почему так, разбираем в материале.

Что предлагает Автогражданка

Вспомним сначала, что собственно обеспечивает автогражданка.

Защита водителя и пассажиров.

Автогражданка, или ОСАГО, обеспечивает покрытие ущерба, нанесенного третьим лицам в случае ДТП. Она покрывает затраты на лечение пострадавших, а также материальный ущерб.

Соответствие законодательству

Согласно украинскому законодательству, все владельцы транспортных средств должны иметь действующую автогражданку. Ее отсутствие может привести к штрафам и другим правовым последствиям. Наличие полиса автогражданки гарантирует, что вы выполняете требования закона и защищаете себя от непредвиденных расходов.

Психологическое спокойствие

Имея Автогражданку, вы не создадите проблем другим людям и будете чувствовать себя увереннее на дор оге. Это снижает уровень стресса и позволяет сосредоточиться на безопасном вождении.

Преимущества электронной автогражданки



Водитель может приобрести классическую бумажную автогражданку. Но электронная автогражданка обеспечит дополнительные преимущества, на которые стоит обратить внимание.



1. Удобство оформления и использования



Электронные полисы можно оформить онлайн, что позволяет сэкономить время и избежать необходимости посещать офис страховой компании. Для этого достаточно иметь доступ в интернет и несколько минут свободного времени. После оформления полис автоматически поступает на электронную почту, что обеспечивает удобное хранение и доступность в любое время.



В страховой ARX такая процедура занимает 5-7 минут, все можно сделать с помощью смартфона на сайте компании. При этом автогражданка от ARX одна из самых надежных на рынке.



Онлайн можно приобрести как классическую автогражданку, так и расширенный ее вариант. В ARX предлагают Автогражданку «Все включено». Это комплексный страховой продукт, включающий в себя обязательную автогражданку, добровольную автогражданку и КАСКО «Прямая защита».



2. Моментальная проверка и контроль



Электронный полис Автогражданки регистрируется в базе данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), что позволяет мгновенно проверить его силу через интернет или мобильное приложение. Это особенно удобно при проверках на дороге или в случае ДТП, когда необходимо быстро подтвердить наличие страхования.



3. Экологичность



Использование электронных полисов уменьшает потребность в бумаге, что способствует сохранению окружающей среды. Это отвечает современным тенденциям уменьшения влияния человеческой деятельности на экосистему и помогает сделать мир чище.



4. Мобильные приложения

Многие страховые компании предлагают мобильные приложения, позволяющие управлять своим полисом. Это делает взаимодействие со страховщиком максимально простым и удобным.



MyARX, приложение страховой ARX, позволяет клиентам сохранять все договоры, общаться с компанией, следить за этапами страхового дела, отслеживать договоры семьи, покупать новые договоры. Он работает как ваш собственный страховой офис.



Автогражданка онлайн в новом законе

с 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об Автогражданке. Закон предусматривает много изменений, в том числе большое место отведено электронному ОСАГО.

Важным станет переход на электронный полис или отказ от параллельного существования бумажного бланка полиса, как это происходит сегодня. Клиент сможет мгновенно проверить, действует ли его полис в централизованной базе данных Моторного бюро (МТСБУ). Это значительно улучшит ситуацию с мошенничеством и фальшивыми полисами, позволит регулятору быстро реагировать в случае банкротства компании, а МТБСУ выплачивать возмещение потерпевшим.

В целом, электронные полисы Автогражданки предлагают многочисленные преимущества, что делает их более удобными, безопасными и экологичными по сравнению с бумажными. В современном мире, где цифровые технологии становятся все более востребованными, электронные полисы достойны водительского внимания, и в ARX вам предложат наилучший вариант.