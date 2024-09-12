Электромобили из Львова: необычные фургоны, опередившие время

У автомобильных историков есть информация, что эти электромобили за свое рождение должны благодарить не экологов и не экономистов, а… нехватку двигателей внутреннего сгорания небольшой мощности. То есть компактные развозные фургоны для больших городов были крайне нужны, но моторов для них в стране в достаточном количестве не производилось. Тогда инженеры и предложили: а если электропривод?

Кто создал львовские электромобили ЛАЗ

Электромобили, которые двумя небольшими партиями были выпущены в 1947-1952 годах во Львове, были созданы... дефицитом. При советской плановой экономике частные предприниматели отсутствовали как класс, так и малотоннажные фургоны в типаже моделей для тогдашнего автопрома отсутствовали – казалось бы, кому нужна эта мелочь? Но оказалось, что нужно – для доставки малых партий продуктов и промтоваров в крупных городах.

Однако, поскольку машины для локальных перевозок грузоподъемностью от 0,5 до 1,5 тонн в планах нигде не считались, то и запустить их быстро в производство не получалось. А вот создать новые электромобили оказалось проще. Спроектировали сразу две модели, под разную грузоподъемность.

Что такое электромобили ЛАЗ

Новые электромобили назывались ЛАЗ НАМИ-750 и ЛАЗ НАМИ-751. Причем расшифровывалось название еще не как Автобусный, а как Автомобильный завод, потому что за большие пассажирские автобусы львовяне взялись только в 1955-м.

Проект двух машин был создан в Институте НАМИ, а выпуск первых партий поручили молодому Львовскому автомобильному заводу. Электрофургон ЛАЗ НАМИ-750 имел грузоподъемность 0,5 тонн, а ЛАЗ НАМИ-751 – 1,5 т. Выпустили сначала 6 экземпляров опытных образцов, а затем партию в 20 шт. для тестирования в реальных условиях эксплуатации.

В то время это были современные машины: алюминиевый несущий каркас, отдельный двигатель для каждого из ведущих колес и выносливые даже по нынешним меркам железо-никелевые батареи. Силовое электрооборудование включало систему рекуперации энергии при торможении. Следовательно, реальный запас хода с полной нагрузкой составлял от 50 – 65 км, а пустой фургон легко проезжал до 80 км. Причем в конструкцию был заложен запас грузоподъемности и места для увеличения количества аккумуляторов – чтобы нарастить пробег без подзарядки, в случае необходимости.

Эти, по нынешней классификации, легкие коммерческие фургоны заряжались от бытовой розетки 220 В соответственно за 4 и 6 часов каждый. Две указанные модели прошли все испытания, экземпляры из первых промышленных партий успешно отработали по шесть лет в реальных автопарках – в частности разводили почту в условиях большого города. Но массовое производство решили не запускать.

Кратко

Самое интересное в этих электромобилях то, что они создавались в период, когда литр бензина стоил на уровне бутылки лимонада. И когда вопросы экономии и экологии были далеки не только от актуальности, но и от понимания как таковых. Неудивительно, что эти вполне перспективные машины не попали в крупносерийное производство. А что удивительно, так это то, что даже при тех условиях они были оценены экспертами вполне положительно.