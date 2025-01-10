Электромобиль ЗАЗ-965: опережая тренды 50 лет назад

Все новое - это хорошо забытое старое. Данный проект датирован 1974 годом, но в нем прослеживаются те же особенности и тенденции, что и у нынешних "электричек". Но такими же ли были причины, по которым эта машина не смогла вытеснить с рынка своего бензинового собрата?

Как сделать электрический "Запорожец"

Первый "Запорожец" был машиной распространенной и популярной, поэтому неудивительно, что среди его многочисленных версий и комплектаций были и электрические модификации. Одна из разработок, выполненных, судя по всему, на высоком технологическом уровне, принадлежала инженерам Рижского электромашиностроительного завода (RER). Информации о нем до наших дней дошло немного, но то, что есть, говорит о вполне приемлемых даже по современным меркам характеристиках.

Итак, почему именно такой прототип - ЗАЗ-965? А потому, почему и в наши дни большинство электромобилей относятся к компактному классу: потому что маленькой и нетяжелой машине не нужно много электроэнергии, чтобы перевозить собственную массу.

Каким был электромобиль ЗАЗ

С виду электромобиль ЗАЗ-965, выпущенный в Риге еще в 1974 году, не отличался от обычного бензинового. Здесь все логично, ведь неизменной оставалась и компоновка: образно говоря, по формуле "все сзади". Электродвигатель, трансмиссия и ведущий мост с независимой задней подвеской поместились в корме, под штатным капотом.

Двигатель, расположенный буквально на месте родного четырехцилиндрового ДВС, управлялся через вполне передовую для начала 1970-х электронную схему - на тиристорах. Такое решение используется и в наши дни, оно позволяет экономить энергию аккумулятора.

Вероятно, отчасти поэтому запас хода "электро-Запорожца" был на уровне 130 километров, что не намного отличается от реального пробега многих теперешних электромобилей подобного класса.

Коротко

Несмотря на то, что тот электро-ЗАЗик спроектировали профессионалы, он не стал серийным. И причины мы можем назвать точно точно точно. С одной стороны, это то же самое несовершенство элементной базы, что и сегодня - малая емкость батарей и длительное время их зарядки. А с другой, отсутствие смысла электрификации легкового транспорта на фоне мизерных цен на бензин. Ну, а пиар и реклама не имели тогда такого влияния на потребительский рынок, как теперь.