Электромобиль своими руками: почему это так непросто

Нам так долго рассказывали, что одно из преимуществ электромобиля в его простоте, что у неравнодушных энтузиастов электротранспорта может возникнуть идея построить батарейную машину в собственном гараже. Почему на самом деле это не так просто?

Поначалу кажется, что все просто. Мол, кузов со всем оборудованием и ходовую часть можно взять от обычной машины с двигателем внутреннего сгорания, а электромотор с блоком управления приобрести готовым комплектом в интернете. Но довольно скоро выясняется, что упомянутое - даже не половина проблем, которые приходится преодолевать конструктору электромобиля. Кроме электродвигателя, нужно будет добыть (мы не случайно используем именно это слово) еще целый набор компонентов. Которые так или иначе должны соответствовать друг другу.

Батарея

Обычно этот ключевой компонент самодеятельные конструкторы берут от серийных электромобилей. Тем не менее, часто аккумулятор приходится дорабатывать - увеличивать, уменьшать, подгонять емкость и рабочее напряжение, банально ремонтировать. Соответственно, придется модернизировать или создавать с нуля зарядное устройство для своего нестандартного аккумулятора.

Контроллер

Чтобы обеспечить имеющемуся двигателю достойную отдачу или наоборот, чтобы сделать его максимально экономичным, нужно создать (или модернизировать подходящий заводской) модуль управления - контроллер. В Украине есть специалисты, которым такая задача по силам, однако помехой энтузиасту электропривода будет очередь и цена на услуги такого инженера. Который, между прочим, попутно может забраковать ваш двигатель и батарею и потребует от вас других вариантов.

Охлаждение

До поры до времени не все фанаты электропривода догадываются, что часть компонентов электромобиля нуждается в охлаждении. Речь идет о тяговом двигателе, батарее, контроллере, зарядном устройстве и возможно, других блоках. И просчитать все необходимые параметры охлаждения заранее нельзя, все нюансы станут известны только после монтажа упомянутых компонентов на автомобиль. И только тогда станет понятно, где нужен вентилятор, где радиатор, а где хватит естественного потока воздуха.

Позволим себе напомнить, что инженерный расчет параметров теплообмена физического тела даже при неизменных условиях работы задача довольно непростая. Тем более, когда речь идет о транспортном средстве, где на температуру систем влияет куча факторов, от количества людей в салоне до погоды за бортом. То есть решить вопрос охлаждения с одной-двух попыток у любителя вряд ли получится.

Тысяча мелочей

Помимо упомянутых выше основных компонентов, для постройки электромобиля придется подбирать несколько менее важных мелочей. Речь идет об электронной педали акселератора, компьютере электропривода с датчиками и некоторыми контрольными приборами, зарядном устройстве, климатической установке и прочем. Каждый из этих модулей придется не просто найти или создать, но и сделать так, чтобы они увязывались с другими элементами электросхемы.

Вкратце

Если всерьез погрузиться в реальный опыт любителей электротранспорта, можно сделать вывод, что в большинстве случаев было бы проще переоборудовать имеющиеся кузов и шасси не под электропривод, а под старый добрый ДВС - возможно, более мощный, более экономичный или, скажем, в лучшем состоянии.

Потому что создание электромобиля под собственные нужды требует слишком широкого диапазона знаний и навыков. И в первую очередь в области электротехники и электроники, которые являются специфическими для тех, кто не имеет диплома инженерного ВУЗа. И даже использование готовых компонентов от серийных "электричек" мало чем поможет, ибо соединить в одну схему несколько чужеродных модулей гораздо труднее, чем, например, состыковать бензиновый двигатель с "чужими" коробкой и карданом.