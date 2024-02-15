Электромобиль или бензиновое авто: что выгоднее для семьи

Почему мы вообще сомневаемся в рентабельности электромобиля перед автомобилем с ДВС, если бак бензина или солярки стоит в разы дороже "бака" электроэнергии? Потому что именно с ценой последнего не все так просто. Да и другие усложняющие факторы, как говорится, присутствуют.

Электро-, или бензин?

Начиная с прошлого года сравнивать машины с разным типом привода стало проще. На рынке появились электромобили, по цене практически равные машинам того же размерного класса с бензиновым мотором. Это либо вполне достойные модели "электричек" китайских брендов, либо электромобили классических марок, но привезенные из того же Китая "серым" импортом. Хотя есть и полностью официальные варианты. В целом речь идет, например, о MG ZS, MG Marvel R, BYD Yuan Plus, VW ID.4, Honda e:NP1, Toyota bZ4X, Volvo XC40.

Итак, если машины обоих типов можно приобрести по одной и той же цене, то можно попробовать для начала сравнить их расходы на заправку. Для примера возьмем Volvo XC40, который предлагается как в бензиновых версиях XC40 Plus Dark и XC40 Core, так и в электрической XC40 Recharge. Парадоксально, но цена их не только соразмерна – в случае с комплектацией Plus Dark "электро-Вольво" XC40 Recharge стоит даже дешевле!

Как дешевле: на электричестве или на бензине

Итак, сравним затраты на два одинаковых кроссовера, один из которых имеет бензиновый двигатель, а второй – электрический.

Volvo XC40 Recharge. Электропривод. Цена от 1 654 000 грн.

Заявленный производителем расход энергии – 18,2 кВт·ч/100 км. Понятно, что для такого результата нужно ехать медленно и очень аккуратно, и что на практике указанная цифра будет ближе к 20 кВт⋅ч/100 км. Но возьмем паспортный показатель за базу. Таким образом, если заряжаться дома от бытовой розетки, где киловатт-час стоит 2,64 грн, каждая сотня километров обойдется владельцу электро-Volvo в 48 грн.

Но даже если заявленный пробег XC40 Recharge на одном "баке" в 575 км будет реальностью, вряд ли владельцу удастся всегда заряжаться дома. А на публичных зарядках счета будут уже другими. Так, в одной из самых популярных в Украине сетей – от Yasno – тариф составляет 14 грн/кВт⋅ч для быстрых портов и 11 грн/кВт⋅ч для обычных.

Так что если "по-быстрому", то 100 км пробега электромобилем обойдется в 254 грн, а если будет время подождать несколько часов, то меньше – 200 грн.

Следовательно, каждые 100 км дороги на электромобили обойдутся владельцу от 48 грн до 254 грн. Цифры разные, но по сравнению с бензиновым вариантом этой же машины довольно приятные – в чем можно убедиться ниже.

Volvo XC40 Core/Plus Dark. Бензин. Цена 1 575 800 – 1 690 500 грн.

По данным производителя, Volvo XC40 B4 AWD потребляет бензина 7,4 – 7,9 л/100 км. А значит, при цене горючего А-95 в 50 грн. за литр каждая бензиновая сотня километров обойдется владельцу в 370 – 395 грн.

Осталось добавить, что регламент ТО-1 для электрического Volvo XC40 Recharge – каждые 30 тысяч км или каждые 2 года. Стоит обслуживание около 8000 грн.

Для бензинового шведского кроссовера интервал ТО – каждые 20 тысяч км или 1 год. Цена – от 12 200 до 14 000 грн. В пересчете на километр пробега выходит вдвое – втрое дороже, но это все равно лишь 60-70 копеек, так что стоит ли разница внимания, решайте сами.

Интересно, что официальный представитель марки Volvo в Украине подсчитал, что за три года эксплуатации владелец электрического кроссовера сэкономит на топливе 442 894 грн – правда, это при идеальном аппетите бензиновой машины в 7,6 л/100 км.

Цена при перепродаже

Еще один аргумент в пользу машины с ДВС – ее цена при дальнейшей продаже. Поскольку мы не ездим на одной и той же машине вечно, рано или поздно придется продавать и электромобиль. Элементарный анализ вторичного рынка показывает, что электромобили теряют цену быстрее и особенно это касается премиальных моделей. Да и механизм этого процесса особенный, и не очень выгоден владельцу-продавцу.

В принципе все просто и объясняется сугубо техническими причинами. В бензиновой или дизельной машине главный фактор потери цены – большой пробег и соответственно износ самого сложного компонента – силового агрегата, то есть двигателя и трансмиссии. Но у "электрички" наибольшую долю стоимости – не менее 40% цены всего авто – составляет тяговая батарея. И она стареет обязательно, причем независимо от пробега, как и все литий-ионные аккумуляторы. Пусть даже речь идет о лучшей батарее с самым длинным 10-летним сроком гарантии (такой дает Mercedes-Benz), все равно она, будучи "в возрасте", потеряет 30-40% своей емкости, и покупатель оценит ее соответствующим образом. При этом большинство марок в настоящее время дает гарантию на 7-8 лет, и это значит, что аккумулятор за этот срок не должен потерять более 30% емкости. Конечно, влияет на деградацию батареи и количество циклов заряда-разряда, которые она пережила на своем веку, и чрезмерный нагрев, и случаи глубокой посадки.

А если умрет батарея?

С непременной деградацией батареи связан еще один фактор рентабельности – срок владения электромобилем. Когда машина уже достаточно старая, около 9 – 10 лет, можно легко доездиться до полного выхода батареи из строя. Если в ней полностью откажет хотя бы одна ячейка, весь аккумулятор откажется принимать заряд. И тогда батарею придется либо ремонтировать, либо покупать – подержанную или новую. Последний вариант точно сведет на нет всю вашу многолетнюю экономию на горючем, ведь новый аккумулятор стоит от 8000 – 9000 евро. Да и ремонт или покупка батареи б/у (от 1000 евро) как минимум поставят смысл электромобиля на грань рентабельности – особенно, если машина уже немолодая.

Если коротко

Что бы ни говорили разного рода футурологи, и чтобы не показывала статистика регистраций, покупка электромобиля все еще остается более эмоциональным поступком, чем рациональным. Но очень часто финансовая выгода во владении батарейным авто таки есть, и это касается уже не только отдельных идеальных случаев. Однако к полной замене классических машин “электричками” это не приведет, по крайней мере, в Украине, и, по крайней мере, ближайшие десять-пятнадцать лет. Мы прогнозируем только укрепление особого сегмента транспорта – электрических автомобилей для "каботажных" рейсов и для фановых поездок. Да и то при условии, что баланс цен на жидкое топливо и электроэнергию особо не изменится.