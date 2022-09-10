Електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні, - "Оператор ринку"

Зокрема, в Угорщині, Словаччині та Чехії оптова ціна електроенергії 10 вересня становить 392 Євро/МВт.годину.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год. або 85 євро за МВт.год. Це у майже 5 разів нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

За даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.