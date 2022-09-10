RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні, - "Оператор ринку"

Фото: електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 10 вересня склала 392 євро за МВт.год. (14,57 грн/кВт.год.), що майже в 5 разів дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство "Оператор ринку" у Telegram.

Зокрема, в Угорщині, Словаччині та Чехії оптова ціна електроенергії 10 вересня становить 392 Євро/МВт.годину.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год. або 85 євро за МВт.год. Це у майже 5 разів нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

За даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаЕлектроенергія