Електровантажівка Volta Zero для міста зможе проїжджати до 200 км на одному заряді

Компанія Volta Trucks, що займається конструюванням і виробництвом електричних вантажівок, оголосила, що знайшла нового глобального партнера в особі заводі Steyr Automotive. Її Вантажівка Volta Zero буде вироблятися на заводі Steyr Automotive в Штайрі, Австрія.

Volta Zero позиціонується компанією, як перший в світі спеціально створений повністю електричний 16-тонний автомобіль, призначений для доставки вантажів по місту. Його електрична трансмісія забезпечує робочий діапазон від 150 до 200 км на одному заряді батареї, і в Volta вважають, що до 2025 року її машини заощадять для планети майже 1,2 мільйона тонн CO2.

Цікавою особливістю Volta Zero є те, що водій сидить в центрі кабіни, як у Tesla Semi, і в набагато нижчому положенні, ніж у звичайної вантажівки. Вантажівка також має продуману конструкцію кабіни, яка забезпечує водієві огляд в 220 градусів.

Volta планує випускати чотири варіанти Zero, вантажопідйомністю від 7,5 до 19 тонн, і має намір вийти до 2025 року на виробничу потужність в 27 000 одиниць на рік. Volta вибрала завод в Штайрі в Австрії, тому що має намір виробляти автомобілі поруч з ринками, на яких вони будуть користуватися широким попитом. Лондон і Париж були визначені як два ключових міста для експансії Volta в європейські мегаполіси. Volta сподівається в кінцевому підсумку розширити свою діяльність і налагодити випуск жлектричних вантажівок в Північній Америці та Азії.