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Електровантажівка Volta Zero для міста зможе проїжджати до 200 км на одному заряді

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Четвер 09 вересня 2021 10:15
Електровантажівка Volta Zero для міста зможе проїжджати до 200 км на одному заряді Фото: Volta Zero (voltatrucks.com)
Автор: Константин Широкун

Новий електрогрузовік Volta Zero призначений для міських перевезень. Запас ходу машини складає 200 км, а проводитися вона буде на заводі Steyr Automotive в Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Volta.

Компанія Volta Trucks, що займається конструюванням і виробництвом електричних вантажівок, оголосила, що знайшла нового глобального партнера в особі заводі Steyr Automotive. Її Вантажівка Volta Zero буде вироблятися на заводі Steyr Automotive в Штайрі, Австрія.

Volta Zero позиціонується компанією, як перший в світі спеціально створений повністю електричний 16-тонний автомобіль, призначений для доставки вантажів по місту. Його електрична трансмісія забезпечує робочий діапазон від 150 до 200 км на одному заряді батареї, і в Volta вважають, що до 2025 року її машини заощадять для планети майже 1,2 мільйона тонн CO2.

Електровантажівка Volta Zero для міста зможе проїжджати до 200 км на одному зарядіЦікавою особливістю Volta Zero є те, що водій сидить в центрі кабіни, як у Tesla Semi, і в набагато нижчому положенні, ніж у звичайної вантажівки. Вантажівка також має продуману конструкцію кабіни, яка забезпечує водієві огляд в 220 градусів.

Volta планує випускати чотири варіанти Zero, вантажопідйомністю від 7,5 до 19 тонн, і має намір вийти до 2025 року на виробничу потужність в 27 000 одиниць на рік. Volta вибрала завод в Штайрі в Австрії, тому що має намір виробляти автомобілі поруч з ринками, на яких вони будуть користуватися широким попитом. Лондон і Париж були визначені як два ключових міста для експансії Volta в європейські мегаполіси. Volta сподівається в кінцевому підсумку розширити свою діяльність і налагодити випуск жлектричних вантажівок в Північній Америці та Азії.

Нагадаємо, Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів. Серійна версія моделі повинна з'явитися в 2025 році за ціною близько 20 000 євро.

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