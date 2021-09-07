Новим концепт-каром Mercedes-Benz Vision AVTR можна керувати силою думки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz .

Концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR вперше представили публіці в рамках виставки технологій CES в 2020 році. Але відвідувачі автосалону в Мюнхені мають можливість зробити те, чого вони ніколи раніше не робили: управляти концептом своїм розумом.

Це не зовсім наукова фантастика, але поки що і не виробнича реальність. Концепт-кар використовує інтерфейси мозок-комп'ютер (BCI), щоб допомогти водіям керувати деякими функціями транспортного засобу своїми думками, а відвідувачі шоу отримують можливість спробувати це.

Ця система спочатку була розроблена для того, щоб допомогти людям з обмеженими фізичними можливостями здобути більшу незалежність. Технологія може зчитувати виміряні мозкові хвилі і пов'язувати їх із завданням.

Відвідувачі можуть приміряти невелику пов'язку на голову, яка зчитує мозкові хвилі. Потім необхідно провести невеликий калібрувальний тест, який триває близько хвилини і припускає, що вони дивляться на лампочку на приладовій панелі концепт-кара і зосереджуються на ній. Потім BCI пов'язує цей зразок мозкових хвиль з положенням на приладовій панелі і пов'язує їх.

Представники компанії заявляють, що завдяки новому інтерфейсу автомобілісти зможуть без рук і слів вибирати місце для паркування, взаємодіяти з інформаційно-розважальною системою, а також задавати маршрут в навігації. Технологія BCI працює повністю незалежно від мови і дотику. Сидіння машини виконані з переробленого одягу і пластикових пляшок.

Створений в результаті співпраці Mercedes-Benz і Disney, Vision AVTR був натхненний фантастичним фільмом "Аватар" і поєднує в собі футуристичні технології з футуристичним дизайном.

Електромобіль живиться від акумуляторної батареї потужністю 110 кВтг, в якій використовується хімія органічних елементів на основі графена. Екологічно чистої батареї вистачить на 700 км пробігу.