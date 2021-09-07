Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатром

Volkswagen ID. LIFE - це новий бюджетний електричний хетчбек, який буде коштувати не більше 20 000 євро. Виробництво заплановано на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen .

Концептуальний електромобіль Volkswagen ID. LIFE демонструє, якими будуть в найближчому майбутньому масові й доступні електрокари. Серійна версія моделі повинна з'явитися у 2025 році за ціною близько 20 000 євро.

ID. LIFE побудований на зменшеному варіанті модульної платформи MEB. Цікаво, що вперше для цієї платформи новинка виконана передньопривідною. Електродвигун потужністю 230 к.с. встановлений на передній осі. Він дозволяє електромобілю розганятися з місця до 100 км/год за 6,9 секунди.

Компактний Volkswagen оснащений тяговою батареєю ємністю 57 кВт•год, яка повинна забезпечить запас ходу на одному заряді до 400 км.

У складі прозорого лаку, яким вкрито електромобіль, є деревна стружка, що використовується в якості натурального барвника разом з затверджувачем на біологічній основі. Концепт-кар також отримав знімний текстильний дах, зроблений повністю з перероблених пластикових пляшок.

У салоні також є незвичайні рішення дизайнерів і конструкторів. Так, ID.LIFE отримав проектор, який перетворює частину лобового скла у великий 34-дюймовий дисплей. На нього виводяться показання приладів, а традиційних шкал або дисплеїв немає взагалі.

Ще один проекційний екран витягується з передньої панелі та, бувши закріплений у верхньої крайки лобового скла, перетворює салон на мініатюрний кінотеатр. Глядачі сідають на другий ряд, а суцільна спинка передніх крісел повністю відкидається вперед.

Завдяки самим незвичайним варіантам трансформації крісел передній ряд можна перетворити в підніжку для галерки, або повністю розкласти задні сидіння, щоб отримати повноцінне ліжко. Інтер'єр також оброблений різними екологічно чистими матеріалами, включаючи біомасло, натуральний каучук і рисове лушпиння.