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Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатром

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Вівторок 07 вересня 2021 09:00
Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатром Фото: Volkswagen ID. LIFE (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen ID. LIFE - це новий бюджетний електричний хетчбек, який буде коштувати не більше 20 000 євро. Виробництво заплановано на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Концептуальний електромобіль Volkswagen ID. LIFE демонструє, якими будуть в найближчому майбутньому масові й доступні електрокари. Серійна версія моделі повинна з'явитися у 2025 році за ціною близько 20 000 євро.

Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатромID. LIFE побудований на зменшеному варіанті модульної платформи MEB. Цікаво, що вперше для цієї платформи новинка виконана передньопривідною. Електродвигун потужністю 230 к.с. встановлений на передній осі. Він дозволяє електромобілю розганятися з місця до 100 км/год за 6,9 секунди.

Компактний Volkswagen оснащений тяговою батареєю ємністю 57 кВт•год, яка повинна забезпечить запас ходу на одному заряді до 400 км.

Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатромУ складі прозорого лаку, яким вкрито електромобіль, є деревна стружка, що використовується в якості натурального барвника разом з затверджувачем на біологічній основі. Концепт-кар також отримав знімний текстильний дах, зроблений повністю з перероблених пластикових пляшок.

У салоні також є незвичайні рішення дизайнерів і конструкторів. Так, ID.LIFE отримав проектор, який перетворює частину лобового скла у великий 34-дюймовий дисплей. На нього виводяться показання приладів, а традиційних шкал або дисплеїв немає взагалі.

Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатромЩе один проекційний екран витягується з передньої панелі та, бувши закріплений у верхньої крайки лобового скла, перетворює салон на мініатюрний кінотеатр. Глядачі сідають на другий ряд, а суцільна спинка передніх крісел повністю відкидається вперед.

Завдяки самим незвичайним варіантам трансформації крісел передній ряд можна перетворити в підніжку для галерки, або повністю розкласти задні сидіння, щоб отримати повноцінне ліжко. Інтер'єр також оброблений різними екологічно чистими матеріалами, включаючи біомасло, натуральний каучук і рисове лушпиння.

Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатром

Раніше повідомлялося, що Renault показав електричний Megane. Електромобіль отримав нову тонку батарею товщиною 110 мм.

Також ми писали, що Porsche представила гоночний електромобіль. Його потужність перевищує 1000 кінських сил.

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