ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британський електричний байк WMC націлився на швидкість 400 км/год

Новость на русском →
Понеділок 20 вересня 2021 18:35
Британський електричний байк WMC націлився на швидкість 400 км/год Електричний мотоцикл WMC250EV (Фото: whitemotorcycleconcepts.com)
Автор: Константин Широкун

Новий 340-сильний електричний мотоцикл побудували спеціально для серії рекордних заїздів. Розрахункова швидкість байка перевищує 400 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт White Motorcycle Concepts.

Британська компанія White Motorcycle Concepts завершила перші випробування свого електричного мотоцикла WMC250EV, який розроблений спеціально для установки світових рекордів швидкості. Мотоцикл з 800-вольтовою бортовою мережею оснащений електродвигуном потужністю 335 к. с.

Британський електричний байк WMC націлився на швидкість 400 км/годНа думку творців, електробайку під силу розігнатися до швидкості 400 км/год і навіть більше. Дивно, але WMC250EV має повний привід: на передньому і задньому колесах встановлено по електромотору. Для досягнення рекордного результату команда творців вибрала концепцію дизайну V-Air з наднизьким лобовим опором. Через корпус мотоцикла проходить великий повітропровід, що пропускає через себе повітря.

За оцінками команди, це знизить аеродинамічний опір до 70 відсотків у порівнянні зі звичайним мотоциклом. Компанія White Motorcycle Concepts планує провести рекордні заїзди в наступному році й відразу націлиться на рекорд швидкості серед електробайків – 317 км/ч.

Після серії успішних заїздів планується створення і дорожньої версії для продажу. Анонсовано, що більш детальна інформація про товарні мотоцикли буде оголошена в жовтні.

Як ми писали раніше, президент Toyota виступив проти автопілота. Акіо Тойода поставив під сумнів близький успішний фінал триваючої гонки по розробці автомобілів з автономними системами.

Також повідомлялося, що Nissan покращить запах у своїх нових автомобілях. Факт існування загального стандарту Nissan по запахам підтверджує, що компанія націлена на підвищення статистики продажів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми