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Президент Toyota проти автопілота: поспішати з розробкою автономних машин не можна

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Четвер 16 вересня 2021 08:05
Президент Toyota проти автопілота: поспішати з розробкою автономних машин не можна Фото: автономний автобус Toyota (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

Виконавчий директор Toyota Акіо Тойода стурбований гонкою автовиробників у розробці машин з автопілотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AutoNews.

Президент і виконавчий директор Toyota Акіо Тойода висловив стурбованість швидким розвитком автономних систем водіння після того, як один з автономних автомобілів компанії e-Palette збив спортсмена під час Паралімпійських ігор в Токіо.

Інцидент стався 26 серпня, коли безпілотник наїхав на пішохода з порушеннями зору. На щастя, машина рухалася зі швидкістю близько 1,6 км / год, і спортсмен не постраждав. Toyoda принесла вибачення після аварії.

Акіо Тойода поставив під сумнів близький успішний фінал триваючої гонки по розробці автомобілів з автономними системами водіння 5-го рівня. На думку топ-менеджера, на автовиробників чиниться серйозний тиск, щоб вони якомога раніше випустили автомобілі з автономністю п'ятого рівня. Але конструктори не повинні втягуватися в ці перегони без переможців.

Toyota швидко розслідувала аварію на Паралімпійських іграх і внесла ряд змін, перш ніж відновити роботу e-Palette. Наприклад, кожен безпілотний транспортний засіб був обладнаний резервним водієм, а Олімпійський і Паралімпійський комітети також збільшили кількість гідів на перехрестях в Олімпійському селі.

Це не перший випадок, коли Акіо Тойода критично оцінює одну з найважливіших подій в автомобільній промисловості. Раніше в цьому році Акіо Тойода поскаржився на зростаючий галас навколо електромобілів і заявив, що в Японії влітку закінчиться електрика, якщо всі автомобілі в країні будуть електричними.

Раніше ми повідомляли, що Чехія має намір боротися із забороною продажів автомобілів з ДВС. У Чехії розташовані автоскладальні підприємства таких компаній, як Skoda, Toyota і Hyundai.

Також ми писали, що у Land Rover Defender з'явиться розкішна версія на платформі Range Rover. Новий Land Rover Defender на платформі MLA вийде на ринок в кінці 2024 року.

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