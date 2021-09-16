Президент Toyota проти автопілота: поспішати з розробкою автономних машин не можна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AutoNews .

Президент і виконавчий директор Toyota Акіо Тойода висловив стурбованість швидким розвитком автономних систем водіння після того, як один з автономних автомобілів компанії e-Palette збив спортсмена під час Паралімпійських ігор в Токіо.

Інцидент стався 26 серпня, коли безпілотник наїхав на пішохода з порушеннями зору. На щастя, машина рухалася зі швидкістю близько 1,6 км / год, і спортсмен не постраждав. Toyoda принесла вибачення після аварії.

Акіо Тойода поставив під сумнів близький успішний фінал триваючої гонки по розробці автомобілів з автономними системами водіння 5-го рівня. На думку топ-менеджера, на автовиробників чиниться серйозний тиск, щоб вони якомога раніше випустили автомобілі з автономністю п'ятого рівня. Але конструктори не повинні втягуватися в ці перегони без переможців.

Toyota швидко розслідувала аварію на Паралімпійських іграх і внесла ряд змін, перш ніж відновити роботу e-Palette. Наприклад, кожен безпілотний транспортний засіб був обладнаний резервним водієм, а Олімпійський і Паралімпійський комітети також збільшили кількість гідів на перехрестях в Олімпійському селі.

Це не перший випадок, коли Акіо Тойода критично оцінює одну з найважливіших подій в автомобільній промисловості. Раніше в цьому році Акіо Тойода поскаржився на зростаючий галас навколо електромобілів і заявив, що в Японії влітку закінчиться електрика, якщо всі автомобілі в країні будуть електричними.