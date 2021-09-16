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Nissan покращує запах нових автомобілів заради зростання продажів

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Четвер 16 вересня 2021 09:55
Nissan покращує запах нових автомобілів заради зростання продажів Фото: europe.nissannews.com
Автор: Константин Широкун

Запах в салоні нового автомобіля повинен викликати позитивну реакцію нових власників Nissan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Nissan.

Один з критеріїв, який повинен дотримуватися в ході проектування нового автомобіля – це запах салону. У Nissan пішли ще далі і найняли окремого фахівця, який день у день працює над удосконаленням запахів в салонах нових моделей японського автовиробника.

Nissan покращує запах нових автомобілів заради зростання продажівОсобливі зусилля при створенні кожного нового автомобіля спрямовані на те, щоб підкреслити бажану атмосферу в салоні автомобіля. Петер Карл Істленд, який вивчає запахи в салонах майбутніх "Ніссанів", є магістром з криміналістичної хімії. До того ж він володіє унікальним даром – дуже гострим нюхом. Разом з комісією, що складається з інших інженерів і механіків, Петер відповідає за те, щоб запах викликав позитивну реакцію нових власників автомобілів Nissan.

Nissan покращує запах нових автомобілів заради зростання продажівВ ході взаємодії з командами розробників і виробників Nissan Петер перевіряє всі матеріали. При цьому враховується той факт, що хімічні властивості цих матеріалів, такі як запах, можуть змінюватися, зокрема під впливом температури. Якщо новий матеріал або речовина можуть негативно вплинути на загальну атмосферу в салоні, Петер шукає альтернативи, щоб забезпечити непорушність запаху нового автомобіля.

Сам факт існування загального стандарту Nissan по запахам підтверджує, що компанія націлена на підвищення статистики продажів своїх автомобілів найрізноманітнішими способами.

Раніше повідомлялося, що головною проблемою сучасних автомобілів названий смартфон. Кожна четверта проблема, зазначена власниками нових автомобілів, відноситься до категорії інформаційно-розважальної системи.

Також ми писали, що Kia планує поставляти водневі вантажівки в армію Південної Кореї. Концерн Kia-Hyundai планує створити широку лінійку спеціалізованих армійських автомобілів на водневих паливних елементах.

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