Nissan покращує запах нових автомобілів заради зростання продажів

Один з критеріїв, який повинен дотримуватися в ході проектування нового автомобіля – це запах салону. У Nissan пішли ще далі і найняли окремого фахівця, який день у день працює над удосконаленням запахів в салонах нових моделей японського автовиробника.

Особливі зусилля при створенні кожного нового автомобіля спрямовані на те, щоб підкреслити бажану атмосферу в салоні автомобіля. Петер Карл Істленд, який вивчає запахи в салонах майбутніх "Ніссанів", є магістром з криміналістичної хімії. До того ж він володіє унікальним даром – дуже гострим нюхом. Разом з комісією, що складається з інших інженерів і механіків, Петер відповідає за те, щоб запах викликав позитивну реакцію нових власників автомобілів Nissan.

В ході взаємодії з командами розробників і виробників Nissan Петер перевіряє всі матеріали. При цьому враховується той факт, що хімічні властивості цих матеріалів, такі як запах, можуть змінюватися, зокрема під впливом температури. Якщо новий матеріал або речовина можуть негативно вплинути на загальну атмосферу в салоні, Петер шукає альтернативи, щоб забезпечити непорушність запаху нового автомобіля.

Сам факт існування загального стандарту Nissan по запахам підтверджує, що компанія націлена на підвищення статистики продажів своїх автомобілів найрізноманітнішими способами.