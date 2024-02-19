Эль-Ниньо вызвал падение цен на газ до 30-летнего минимума

Фьючерсы на газ, поставляемый в Генри-Хабе в Луизиане, на ближайший месяц упали до 1,58 долларов за миллион британских тепловых единиц (около 45 долларов за тысячу кубометров), что является самым низким показателем в реальном выражении с момента запуска фьючерсного контракта в 1990 году.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы рабочего газа по состоянию на 9 февраля составляли 2,535 миллиардов кубических футов, что является самым высоким показателем за это время года с 2016 года.

За исключением короткого периода сильных холодов в середине января, зима 2023/24 года в основном была теплее, чем в среднем, что привело к снижению прямого потребления газа, а также выработки электроэнергии на основе газа.

Декабрь был особенно мягким, в результате чего запасы истощились всего на 300 млрд кубических футов, что стало самым небольшим сезонным потреблением с декабря 2015 года, по сравнению со средним показателем за десять лет в 478 млрд кубических футов.

Эль-Ниньо

Сильный эффект Эль-Ниньо в центрально-восточной части Тихого океана этой зимой направил более теплый воздух в северные районы Соединенных Штатов и обеспечил более умеренные температуры, чем обычно.

Температура поверхности моря в центрально-восточной части Тихого океана была почти на 2 градуса выше средней в декабре, самом теплом с 2015 года и до этого 1997 года, которые были исключительно сильными эпизодами Эль-Ниньо.

С 1950 года в течение зимы в северном полушарии произошло шесть сильных эпизодов Эль-Ниньо (1957/58, 1965/66, 1982/83, 1991/92, 1997/98 и 2015/16 годы) и один пограничный случай (2009/10 год).

Таким образом, сокращение спроса на отопление на 11% зимой 2023/24 года соответствует предыдущим сильным эпизодам Эль-Ниньо.

Цены должны будут падать достаточно низко и достаточно долго, чтобы опустошить хранилища от избыточных запасов, унаследованных от зимы 2023/24 года, и освободить место для новых, которые будут добавлены этим летом в преддверии зимы 2024/25 года.

Цены в Европе

Напомним, теплая зима и рекордные запасы обвалили цены на газ в Европе. Согласно данным, собранным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании на 10 февраля были 45% выше 10-летнего сезонного среднего показателя. В результате хранилища по-прежнему были заполнены на 67%.

Мартовские фьючерсы на газ на хабе ТТF в Нидерландах упали до 25,4 евро за МВт-ч (285 долларов за тысячу кубометров). В октябре цены были примерно в два раза выше (около 50 евро за МВт-ч).