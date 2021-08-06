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Іспит на знання української мови для держслужбовців оновлять: що зміниться

Автор: Дмитрий Кузнецов

Іспити на рівень знання української для майбутніх чиновників зміняться. Зміниться час його проведення і письмова частина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії з Державних стандартів.

Зазначається, що іспит на знання української мови триватиме 30 хвилин. Письмова частина буде складатися з тестів: їх стане менше, але вони будуть складніше. Усна частина буде містити одне завдання - монолог.

"Зменшення тривалості екзаменаційної сесії і зміна структури іспиту дозволить значно збільшити пропускну здатність мережі екзаменаційних центрів ", - уточнили в комісії

При цьому іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які мають намір придбати українське громадянство, залишається незмінним - його тривалість становитиме 2 години.

Реєстрація на іспити з державної мови відновиться 10 серпня після 18:00.

Нагадаємо, 16 липня в Україні почали діяти нові норми "мовного закону".

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