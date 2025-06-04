В Эквадоре поддержали размещение иностранных военных баз: что задумал президент

Законодатели Эквадора поддержали конституционную реформу, которая позволит размещать иностранные военные базы в стране. Это произошло во вторник, 3 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Предложение поддержали 82 законодателя, 60 проголосовали против, и 6 - воздержались. Теперь оно должно быть вынесено на референдум, день проведения которого назначат избирательные органы.

Агентство отмечает, что реформа является частью планов президента страны Даниэля Нобоа по расширению сотрудничества с незаконным оборотом наркотиков.

В частности, Нобоа, срок полномочий которого начался в конце мая, заявил, что для борьбы с наркоторговцами, действующими в разных юрисдикциях, необходимо международное сотрудничество. Законодатели из его партии отметили, что после закрытия предыдущей базы США - Эквадор превратился в главный центр наркотрафика.

Однако оппозиция утверждает, что одно лишь иностранное военное присутствие не решит проблемы безопасности страны, и что правительству необходим четкий план борьбы с преступностью.

Reuters отмечает, что в прибрежном городе Манта в течение десятилетия, вплоть до 2009 года, располагалась военная база США. Но бывший президент Рафаэль Корреа решил не продлевать разрешения на размещение базы и инфицировал конституционную реформу, которая запрещает создание иностранных военных баз в Эквадоре.

В марте источники агентства сообщили, что власти Эквадора уведомили союзников президента США Дональда Трампа о заинтересованности в размещении на своей территории американской базы. Вскоре после этого Нобоа и Трамп провели неформальную встречу во Флориде. Однако никто из них не представил подробностей того, что они обсуждали.