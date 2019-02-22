В Еквадорі стався землетрус магнітудою 7,5

Осередок землетрусу залягав на глибині 132 кілометри

На востоке Эквадора, в 115 километрах к юго-востоку от города Палора, сегодня утром, 22 февраля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром в 115 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Примерно через полчаса в Эквадоре произошло еще одно землетрясение -магнитудой 5,5.

Напомним, ранее в Японии произошло землетрясение, в результате чего пострадали 3 человека.

Также сообщалось, что на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао.