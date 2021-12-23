Еквадор оголосив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу через "Омікрон"

Уряд Еквадору ввів в країні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Рішення прийнято у зв'язку зі збільшенням числа заразилися і поширенням штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Еквадору .

"В Еквадорі оголошується обов'язкова вакцинація від коронавірусу", - йдеться в заяві відомства.

Як пояснили в МОЗ, рішення про обов'язкову вакцинацію прийнято у зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом і загрозою поширення нових штамів, які викликають занепокоєння, включаючи "Омікрон".

"Вакцинація не буде обов'язковою для тих, у яких є медичні протипоказання", - уточнили в міністерстві.

За даними відомства, станом на 21 грудня від коронавірусу в країні були повністю щеплені 77,2% жителів старше 5 років.