Экс-премьер Бангладеш ищет убежища: какие варианты доступны беглецам в случае отказа Британии
Подавшая в отставку экс-премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, покинувшая страну на волне протестов, рассматривает вероятные варианты для запроса на убежище. Экс-чиновница рассчитывает получить такую возможность в шести странах, в перечне которых есть, в частности, Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Free Press Journal.
Бывшая премьер-министр Бангладеш в сопровождении своей сестры Шейх Реханы планировала отправиться из Индии в Лондон, чтобы получить временное убежище, но пока этот вариант не рассматривается.
Это произошло после того, как правительство Великобритании дало понять, что оно может не получить правовую защиту от какого-либо возможного расследования массовых насильственных протестов в ее стране, заявили они.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что за последние две недели в Бангладеш произошел беспрецедентный уровень насилия и трагической гибели людей, и народ страны "заслуживает полного и независимого расследования событий под руководством ООН".
Согласно иммиграционным правилам Великобритании, подать заявление на предоставление убежища, находясь за пределами Великобритании, невозможно, и каждое заявление о предоставлении убежища тщательно рассматривается по существу в каждом конкретном случае.
Куда может пойти Хасина
В настоящее время, как отмечают источники, Хасина рассматривает несколько вариантов, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Катар, Саудовскую Аравию и Финляндию.
По данным источников, Шейх Хасина будет оставаться в Индии как минимум ближайшие дни. Отмечается, что она приземлилась на авиабазе Хиндон в понедельник на военно-транспортном самолете C-130J через несколько часов после ухода с должности премьер-министра и была переведена в неуказанное место в Дели под усиленными мерами безопасности.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов и демонстраций в Бангладеш премьер подала в отставку и вылетела в Индию на военном вертолете в Индию.
Накануне стало известно о том, что главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил о формировании временного правительства.
Многочисленные демонстрации и протесты в стране загорелись в прошлом месяце. На акциях студенты потребовали отменить квоты, по которым 30% рабочих мест на государственной службе было зарезервировано для семей ветеранов, воевавших в войне за независимость Бангладеш против Пакистана в 1971 году.
Также демонстранты требовали отставки премьера Шейха Хасины из-за гибели на протестах сотен людей.
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