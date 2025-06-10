Экспортная выручка Украины падает из-за тарифов госмонополий и мировых цен

Самый чувствительный удар пришелся на железорудный экспорт: за январь-апрель он упал на 10,2%, до 11,15 млн т, и на 20,9% - до $892,99 млн, указывают в Центре. Это произошло из-за падения цен на железную руду.

Также надо отметить остановку Ингулецкого ГОКа группы "Метинвест" в сентябре 2024 г. из-за высоких тарифов на электроэнергию. Уже нынешней весной сократил производство другой крупный игрок, компания Ferrexpo - из-за невозврата НДС за поставленную на экспорт железорудную продукцию. В январе-апреле 2024 г. указанные предприятия работали бесперебойно.

"Это одна из причин уменьшения показателя в натуральном выражении, плюс неблагоприятная ценовая конъюнктура. Она делает невыгодной продажу на внешнем рынке для ряда украинских ГОКов. Ситуация напоминает ножницы: производственные затраты растут из-за высоких тарифов госмонополий, а цены на отпускную продукцию падают. Чтобы не накапливать убытки, приходится сокращать отгрузки", - пояснили аналитики.

Ухудшение в Центре также прогнозируют и по длинномерному прокату, где основной экспортный поток идет в Евросоюз. Европейские котировки снижаются на фоне кризиса в жилищном строительстве, а это предпосылка для падения продаж украинского длинномера, которое за год может достичь 15% в денежном выражении.

"В сегменте плоского проката годовое снижение экспортной выручки прогнозируется в пределах 10-12%, по заготовке и слябам - на 25-30%. Также на 25-30% может "просесть" экспорт железной руды, труб и чугуна 0 при сохранении существующей динамики", - говорят в GMK Center.

"При таком сценарии, который можно назвать базовым, общие потери экспортных доходов ГМК Украины в 2025 г. могут превысить $1 млрд. В целом итоги 4 мес. подтверждают предварительный прогноз об ухудшении ценовой ситуации на внешних рынках и сокращении стального экспорта в нынешнем году", - резюмировали в центре.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.