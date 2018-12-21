Експортери заявили, що "Укрзалізниця" поставила під загрозу грудневі контракти

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УЗ поставила під загрозу виконання експортерами умов міжнародних контрактів

Одразу два українських гірничо-збагачувальний комбінат поскаржилися на дії "Укрзалізниці", яка в грудні різко зменшила обсяги перевезень продукції, чим поставила під загрозу виконання експортерами умов міжнародних контрактів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еспресо.TV.

Причиною стало кардинальне зменшення кількості вагонів, які в грудні УЗ надасть цим компаніям для перевезення вантажів, відзначає видання.

Як розповів начальник цеху відвантаження готової продукції ЗАТ "Полтавський ГЗК" Геннадій Титаренко, в грудні "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) ПАТ "Укрзалізниця" суттєво зменшив подачу вагонів.

"На сьогоднішній день "Полтавський ГЗК" відчуває гострий дефіцит вагонів таких списків". У грудні цього року ми оголосили план перевезення 266 тис. тонн, з яких до перевезення "таких списків" було прийнято лише 191 тис. тонн, що передбачає забезпечення 90 вагонів на добу. станом на 18 грудня поточного року забезпечення вагонами складає всього 38 вагонів на добу (42% від прийнятого) або 698 вагонів. І поліпшення ситуації щодо забезпечення вагонами не проглядається", - говорить начальник цеху відвантаження готової продукції ЗАТ "Полтавський ГЗК" Геннадій Титаренко.

Гостро відчув проблему з подачею вагонів також і в ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

"Створюється враження, що проблема створена штучно. Про це свідчать цифри. Постраждає бюджет через недоотримання податку на прибуток, по-друге, ми несемо репутаційні втрати перед нашими європейськими партнерами, оскільки не можемо виконати умови контрактів", - прокоментував ситуацію в.о. заступника голови правління "Криворізького залізорудного комбінату" Олександр Капука.

За експертними оцінками, в результаті дій "Укрзалізниці" бюджет України може недоотримати понад 16 млн гривень.