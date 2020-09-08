Експортери озвучили претензії до банків та НБУ

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Представники найбільших компаній - експортерів під час наради у Національному банку озвучили основні перешкоди для отримання доступного фінансування та зростання обсягів виробництва. Також вони озвучили необхідні законодавчі ініціативи та пропозиції щодо спрощення розрахунків та способів фінансування.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, НБУ готовий, де це доцільно - обговорювати з банками питання актуалізації підходів до позичальників, а де потрібно - проводити роз’яснювальну роботу.

"Попри світову пандемію, макрофінансові умови є відносно стабільними для України. Сьогодні для підтримки відновлення економіки нам потрібно визначити основні передумови та перешкоди. Роль промислових виробників у цьому процесі може бути визначальною. Разом з урядом ми проводимо регулярні зустрічі з представниками основних експортних галузей для того, щоб зрозуміти їхні потреби та усунути існуючі перешкоди для роботи", - зазначила вона.

У зустрічі 7 вересня взяли участь керівництво Національного банку, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Експортно-кредитного агентства.

Це уже друга зустріч з бізнесом, спрямована на пошук стимулів для відновлення економічного зростання. У попередній взяли участь найбільші компанії аграрного сектору.

Нагадаємо, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2020 року склав 64,182 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (71,096 млрд доларів).

Зазначимо, за даними НБУ, поступова активізація глобальної економіки призвела до розширення попиту на світових товарних ринках. Відповідно росли світові ціни на товари, які переважають в українському експорті.