Экспортеры призвали власти активизировать переговоры по отсрочке действия экологической европейской пошлины

Как сообщил главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко, расходы на СВАМ будут расти для украинской экономики каждый год, и могут ее значительно ослабить. Так, потери экономики от дополнительного налога в первый год действия будут составлять 202 млн долларов, а в 2030 году возрастут до 1,44 млрд долларов.

Тарасенко отметил, что власти Украины должны провести переговоры с ЕС по применению ст. 30.7 регламента CBAM: он предусматривает, что "Еврокомиссия может изменить подход к применению CBAM для стран, которые столкнулись с непредсказуемой, исключительной ситуацией, которая имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры".

"У нас три года война", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь директор проектов по устойчивому развитию "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) Ольга Семкив отметила, что в настоящее время нет возможности уделять должное внимание декарбопозиционному направлению, а также нет экспертизы для составления соответствующих отчетов в рамках СВАМ.

"Мы ожидаем отсрочки обязательств по СВАМ, и все металлургические компании считают, что для этого есть основания – этот пункт должен быть применен из-за ситуации в Украине. Мы очень хотим, чтобы диалог между ЕС и Украиной по имплементации законодательства продолжался", - подчеркнула Семков.

Представитель парламентского подкомитета по промполитике комитета по экономическому развитию Муса Магомедов в свою очередь отметил, что Украине нужно в диалоге с ЕС проявлять инициативу по отсрочке обязательств по СВАМ, поскольку страна находится в состоянии войны.

В свою очередь, заместитель директора Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Светлана Михайловская отметила: по мнению некоторых экспертов, в настоящее время СВАМ не придает пользы окружающей среде, а является вариантом влияния на торговлю.

Как сообщалось, согласно исследованию GMK Center, украинские экспортеры продукции в страны ЕС в рамках стратегии Green Deal и, в частности, CBAM – дополнительного налога для товаров с высоким уровнем карбонизации при производстве, который вступает в силу с 2026 года, несут значительные затраты.

Если в первый год полного внедрения CBAM Украина потеряет 202 млн. долларов экспорта, то в 2030 году этот показатель вырастет до 1,440 млрд долларов в год, больше всего пострадает ГМК. Через CBAM Украина может после 2030 года прекратить экспорт такой продукции как цемент, удобрения, чугун, квадратная заготовка, сортовой прокат, констатируется в исследовании.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.