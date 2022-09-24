Экспорт украинской электроэнергии поможет Европе избавиться от зависимости от России, - Тимченко

Экспорт украинской электроэнергии поможет Европейскому союзу избавиться от чрезмерной зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко во время форума Bloomberg Emerging+Frontier Forum 2022.

"Экспорт электроэнергии из Украины в ЕС имеет решающее значение с точки зрения освобождения Европы от чрезмерной зависимости от российских ресурсов", - отметил Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что компания делает и будет продолжать делать все возможное, чтобы в условиях войны обеспечить миллионы украинцев теплом и светом.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти для 4 млн потребителей.

В частности, освобождение Киевской области от оккупантов, специалисты ДТЭК за рекордные 45 дней полностью возобновили электроснабжение в регионе.

В целом по стране ежедневно энергетики ДТЭК возвращают свет для 10-15 тысяч семей. Параллельно компания готовит свои ТЭС и электросети к повышенной нагрузке в отопительный сезон 2022-2023.