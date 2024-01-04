Экспорт из Украины упал до минимума за 20 лет: в Минэкономики назвали причины

По данным Госстата, меньший объем экспорта из Украины был только в 2005 году - 34,2 млрд долларов.

"Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике. Сейчас мы медленно их решаем. Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, продолжаются переговоры с польской стороной о разблокировании границы", - сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В целом за 2023 год морем Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом. Кроме зерна, по этому пути экспортируются и другие товары, в том числе металл. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы.

Экспорт автомобильным транспортом продолжает сокращаться. Главная причина польская блокада границ. В декабре по сравнению с ноябрем показатель упал на 18,3%. Но по итогам года потери незначительны - лишь -0,7%.

Рекордный дефицит

В отличие от экспорта, импорт в денежном исчислении в прошлом году вырос на 12,5% и составил 62,2 млрд долларов. Больше всего Украина завозила топливо на 7,8 млрд долларов, "разное" (не афишируемое) на 3,7 млрд долларов, лекарственные средства на 1,7 млрд долларов, БПЛА на 681 млн долларов. Также в топ позициях импорта - автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Свириденко отметила, что в прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму 26,4 млрд долларов. Его вызвали два ключевых фактора - проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году.