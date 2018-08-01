Експорт українських товарів до Канади за п'ять місяців зріс на 37%

Сьогодні рівно рік з дня набрання чинності Угоди про вільну торгівлю з Канадою

Експорт українських товарів до Канади за січень-травень 2018 року зріс на 37%. Про це у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

Зокрема, Порошенко зазначив, що з дня набрання чинності Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою пройшов рівно рік. Це призвело до того, що за підсумками 2017 року експорт українських товарів виріс на 74%.

"І експорт товарів продовжує зростати: за перші 5 місяців цього року він збільшився ще на 37%. Такий ріст відбувся вперше з 2014 року. І найголовніше, що Канада - один з провідних торгових партнерів, але і хороший друг України", - додав він.

Фото: експорт до Канади

Відзначимо, в липні перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів обговорив з міністром міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо перспективи співпраці. На зустрічі сторони відзначили, що Україна експортувала в Канаду за п'ять місяців цього року товарів на 26,6 млн доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Канада виділить 30 млн технічної допомоги для України.