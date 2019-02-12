Експорт продукції харківських підприємств до Німеччини виріс на 20%, - Світлична

Світлична зустрілася з послом Німеччини

Во время встречи председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной с послом Германии Эрнстом Райхелем стороны обсудили реализацию совместных проектов, безопасное положение на территории Харьковской области, ход децентрализации и объединения громад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОГА.

"У Харьковской области чрезвычайно хорошие отношения с одной из крупнейших экономик Европы. Вы уделяете особое внимание восточной области, за что мы вам очень благодарны", - обратилась глава ХОГА к чрезвычайному и полномочному послу Федеративной Республики Германия в Украине.

Так, по информации Светличной, экспорт харьковских предприятий в Германию вырос на 20%, а при поддержке Правительства ФРГ в Харьковской области реализуются и уже реализованы более 80 проектов технической помощи. Также активное сотрудничество с немецкими коллегами налажено у вузов региона – у 19 из них есть общие образовательные проекты с 65-ю университетами Германии.

"Надеемся, что эта работа – плодотворная и мощная - будет продолжаться. Со своей стороны, мы будем делать все для того, чтобы те проекты, которые вы реализуете в Харьковской области, были наиболее эффективными", - сказала руководитель области.

Эрнест Райхель, в свою очередь, отметил, что в Харьковской области очень активно работают Генеральный и Почетный консулы Германии, однако это не является поводом для господина посла не посещать регион.

"Мы считаем этот регион очень важным для всей страны. Сейчас у нас есть возможность смотреть в будущее, продолжить работу над нашими проектами и начинать новые проекты", - отметил посол.

Одним из центральных вопросов обсуждения в ходе встречи стало обеспечение честного и прозрачного избирательного процесса в регионе.

"Избирательный процесс в области должен быть прозрачным, чистым и соответствовать законодательству, международным стандартам и нормам, - подчеркнула Юлия Светличная. - Я неоднократно выражала свою позицию относительно прозрачности и беспристрастности избирательного процесса - независимо от кандидатов. У всех них одинаковые стартовые условия. И именно люди будут решать, каким должен быть президент. Мы, в соответствии с законодательством, осуществляем всю организационную и подготовительную работу, которая возложена на органы исполнительной власти, но к людям мы идем с конкретными делами, а не с лозунгами или именами".

Руководитель области также сообщила, что во время последнего заседания Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пригласила представителей этой организации к участию в мониторинге президентских и будущих парламентских выборов в Украине.

"Рассчитываем на вашу личную и персональную поддержку прозрачных и честных выборов. Надеюсь на плодотворное сотрудничество по обеспечению чистого и прозрачного волеизъявления людей", - обратилась руководитель области к послу Германии.

"Спасибо вам за заверение, что эти выборы будут честными, свободными и прозрачными. Вы призвали меня лично стать участником этих выборов, постоять за прозрачность выборов, и я могу вам сообщить, что я буду наблюдателем на этих выборах. Я уже числюсь в списках ЦИК вместе со своими коллегами", - сообщил Эрнест Райхель.

Он также отметил, что Правительство Германии предоставляет финансовое содействие проекту, который направлен на обеспечение выборов в Украине наблюдателями из Черногории.

"Черногория - это страна, где наблюдатели имеют очень хороший опыт", - отметил господин посол и добавил, что в Украину прибудут и немецкие наблюдатели - через ОБСЕ.

Во время встречи Эрнест Райхель и Юлия Светличная также обсудили вопросы безопасности на территории Харьковской области, прохождения здесь режима военного положения, хода процесса децентрализации и подготовки кадров для ОТГ.