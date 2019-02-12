Експорт продукції харківських підприємств до Німеччини виріс на 20%, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (прес-служба ОДА)

Світлична зустрілася з послом Німеччини

Під час зустрічі голови Харківської ОДА Юлії Світличної з послом Німеччини Ернстом Райхелем сторони обговорили реалізацію спільних проектів, безпечне положення на території Харківської області, хід децентралізації та об'єднання громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДА.

"У Харківській області надзвичайно хороші стосунки з однією з найбільших економік Європи. Ви приділяєте особливу увагу східної області, за що ми вам дуже вдячні", - звернулася голова ХОДА до надзвичайного і повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Так, за інформацією Світличної, експорт харківських підприємств до Німеччини виріс на 20%, а за підтримки Уряду ФРН в Харківській області реалізуються та вже реалізовано понад 80 проектів технічної допомоги. Також активну співпрацю з німецькими колегами налагоджено у ВНЗ регіону – у 19 з них є спільні освітні проекти з 65-ма університетами Німеччини.

"Сподіваємося, що ця робота – плідна й потужна триватиме. Зі свого боку, ми будемо робити все для того, щоб ті проекти, які ви реалізуєте в Харківській області, були найбільш ефективними", - сказала керівник області.

Ернест Райхель, у свою чергу, зазначив, що в Харківській області дуже активно працюють і Генеральний Почесний консули Німеччини, однак це не є приводом для пана посла не відвідувати цей регіон.

"Ми вважаємо цей регіон дуже важливим для всієї країни. Зараз у нас є можливість дивитися в майбутнє, продовжити роботу над нашими проектами і починати нові проекти", - зазначив посол.

Одним з центральних питань для обговорення під час зустрічі стало забезпечення чесного і прозорого виборчого процесу в регіоні.

"Виборчий процес в області повинен бути прозорим, чистим і відповідати законодавству, міжнародним стандартам і нормам, - підкреслила Юлія Світлична. - Я неодноразово висловлювала свою позицію щодо прозорості та неупередженості виборчого процесу незалежно від кандидатів. У всіх них однакові стартові умови. І саме люди будуть вирішувати, яким має бути президент. Ми, згідно із законодавством, здійснюємо всю організаційну та підготовчу роботу, яка покладена на органи виконавчої влади, але до людей ми йдемо з конкретними справами, а не гаслами або іменами".

Керівник області також повідомила, що під час останнього засідання Бюро Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи запросила представників цієї організації до участі в моніторингу президентських і майбутніх парламентських виборів в Україні.

"Розраховуємо на вашу особисту персональну підтримку прозорих і чесних виборів. Сподіваюся на плідну співпрацю по забезпеченню чистого і прозорого волевиявлення людей", - звернулася керівник області до посла Німеччини.

"Дякую вам за запевнення, що ці вибори будуть чесними, вільними та прозорими. Ви закликали мене особисто стати учасником цих виборів, постояти за прозорість виборів, і я можу вам повідомити, що я буду спостерігачем на цих виборах. Я вже числюся в списках ЦВК разом зі своїми колегами", - повідомив Ернест Райхель.

Він також зазначив, що Уряд Німеччини надає фінансове сприяння проекту, який спрямований на забезпечення виборів в Україні спостерігачами з Чорногорії.

"Чорногорія - це країна, де спостерігачі мають дуже хороший досвід", - наголосив пан посол і додав, що в Україну прибудуть і німецькі спостерігачі - через ОБСЄ.

Під час зустрічі Ернест Райхель і Юлія Світлична також обговорили питання безпеки на території Харківської області, проходження тут режиму воєнного стану, перебігу процесу децентралізації та підготовки кадрів для ВІДГ.