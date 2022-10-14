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Экспорт металлургической продукции рухнул на 70%, - ГТС

Фото: экспорт металлургической продукции рухнул на 70% (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Украинские металлурги в январе-сентябре 2022 года продали за границу 5,2 млн т стальной продукции. экспорт металлургического сырья за 9 месяцев 2022-го упал на 58,9%, проката - на 66,1%, а полуфабрикатов - на 68,9% г./г.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В денежном выражении экспорт за этот период упал на 61,6% - до $3,97 млрд.

Для сравнения, по итогам 2021 года доход от экспорта черных металлов составил $13,96 млрд.

В структуре экспорта черных металлов за 9 месяцев 2022 года доля полуфабрикатов составила 32,1%, металлургического сырья (чугун, ферросплавы, лом) - 27,1%, стального проката - 40,8%.

Как известно, после российского вторжения в Украину экспорт черных металлов резко сократился из-за блокады портов, логистических проблем, а также уничтожения крупных меткомбинатов в Мариуполе - "Азовстали" и ММК им. Ильича.

Сейчас украинские металлурги активно ищут новые пути экспорта продукции, но отгрузку можно осуществлять преимущественно в Европу, поскольку большинство мировых рынков закрыты для Украины из-за недоступности портов.

Напомним, ранее в ОП "Укрметаллургпром" заявили, что ГМК Украины переживает тяжелейшие времена за всю историю независимости: цены на металлопродукцию в мире упали на треть, а услуги по доставке выросли на 70%-141%.

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экспорт металлоломаГосударственная таможенная служба