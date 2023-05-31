RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экспорт металлолома из Украины в ЕС вырос в 17 раз, - Евростат

Фото: экспорт металлолома из Украины в ЕС вырос в 17 раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз по итогам января-марта 2023 увеличил импорт лома черных металлов из Украины в 16,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 38,64 тыс. т.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Eurostat.

Согласно этим данным, в марте европейские импортеры потребляли 16,19 тыс. т украинского металлолома, что на 14,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем и в 36,5 раза больше по сравнению с мартом 2022-го.

В целом с начала года тенденция к увеличению вывоза лома из Украины в ЕС постепенно наращивает темпы - в январе в ЕС экспортировано 8,3 тыс. т украинского сырья, в феврале - 14,15 тыс. т.

Наибольшие объемы металлолома поставляются в Польшу - 37,39 тыс. т. При этом в первом квартале 2022 года в страну было поставлено только 0,7 тыс. т лома из Украины. Еще 1,2 тыс. т металлолома потребляли Германия, Нидерланды и Словакия.

Напомним, ранее бизнес-ассоциации призвали власти временно запретить экспорт металлолома, чтобы ликвидировать серые схемы на таможне, и обеспечить приток сырья на внутренний рынок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
экспорт металлолома