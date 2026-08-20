Экспорт и одежда для военных: глава АОЗ ДОТ Жумадилов рассказал, что не успел ввести

Квоты на экспорт в зависимости от поставок на фронт

По словам Жумадилова, АОЗ ДОТ опасается, что после открытия экспорта часть производителей получит стимул оправдывать неподписание контрактов с силами обороны тем, что якобы не получил заказов от АОЗ, Генштаба или Минобороны - и на этом основании идти на внешние рынки.

Он отметил, что контрагенты, которые не хотят подписывать контракт, всегда найдут повод этого не делать, поэтому рост количества компаний, заинтересованных в экспорте из-за более выгодной валютной выручки и других условий, является риском для обеспечения фронта.

Чтобы это сделать невозможным, в агентстве предложили модель, по которой экспортная квота производителя будет формироваться в зависимости от стоимости или количества единиц продукции, которые он поставил силам обороны за отчетный период.

Вторым критерием должен стать спрос на продукцию компании на маркетплейсе DOT Chain Defence и в других торговых площадках. Жумадилов уточнил, что предложение сейчас рассматривают, но дальнейшая судьба решения неизвестна.

Компенсация за форму вместо выдачи со склада

Еще одна нереализованная инициатива – реимбурсация вещевого обеспечения для военных. Жумадилов пояснил, что концепция уже готова, как и цифровые решения для ее запуска, однако ввести ее пока не удалось.

По его словам, большинство военных на Востоке и Юге фактически не носят форму, которую им выдает КСЛ, - в частности, "боевая" одежда, - а покупают то, что им нравится самостоятельно.

Поэтому в АОЗ предлагают дать военным право выбирать снаряжение в пределах определенного бюджета – ежегодного или полугодового, – привязанного к сезонам переодевания, и покупать его в авторизованных точках продаж по принципу, подобному маркетплейс DOT Chain Defence, но для вещевого обеспечения.

Это, по словам Жумадилова, позволило бы избежать ситуаций, когда изданная из состава форма просто оседает на полках, потому что военные ее не носят.

Отдельной задачей он назвал создание единого окна обратной связи, для чего агентству нужно синхронизироваться с приложением Армия+ и облачными КЭПами.