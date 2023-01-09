Экспорт ГМК обвалился за год на 72%

Общеукраинский экспорт в прошлом году снизился на 38%. В то же время падение товарного экспорта железной руды и металлопродукции в прошлом году составило 46% и 72% соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

Из-за уничтожения мощностей в Мариуполе и логистических проблем продукция ГМК, преимущественно в части металлопродукции, снизилась в рейтинге экспортной продукции. млрд. Всего экспорт железной руды в 2022 году составил 23,9 млн т (-45,9%) на сумму $2,9 млрд (-57,8%) Ключевым фактором для падения экспорта руды стало закрытие морпортов и снижение спроса на европейском рынка", - акцентирует издание.

В условиях войны логистика стала одной из главных проблем всей экономики и, в частности, экспортеров. Логистика украинского экспорта в 2022 году выглядела так: объемы перевозок морским транспортом составили 53,8 млн т (-55% к 2021 году), по железной дороге - 33,7 млн т (+3,4%), автотранспортом - 12 млн т (+ 32,4%). Ключевым же вопросом для экспорта ГМК является разблокировка черноморских портов.

"В начале войны российский флот блокировал украинские морские порты. Это уничтожило украинский морской экспорт. По нашим оценкам, ежемесячные потери экспорта для Украины достигают $420 млн из-за блокированных морских портов (1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс.). т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции). Для смягчения первой волны последствий войны, включающих сбой в цепочках поставок, украинские морские порты должны быть разблокированы. Это поддержит украинскую экономику и восстановит цепочки поставок", - отметил Станислав Зинченко, GMK центр.

Напомним, ранее заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта.

В частности, правительство постарается разблокировать морские против и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Угулья" и "ТИС-Руда" - также призвали президента распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию.