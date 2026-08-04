Экспорт газа может стать источником инвестиций в новую добычу, - эксперт

По его словам, у Украины есть реальные возможности накопить правительственный ориентир в 14,6 млрд кубометров газа к началу отопительного сезона.

Однако ситуация зависит от последствий российских ударов по основным районам добычи и скорости восстановления поврежденных объектов.

"Я большой опасности с точки зрения накопления запасов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона не вижу", - отметил Униговский.

В то же время, эксперт подчеркнул, что важно не только накопить газ, но и гарантировать возможность доставить его потребителям и генерирующим объектам в случае новых атак на инфраструктуру.

Возможность экспорта до 15% добываемого газа, по словам Униговского, не должна восприниматься как безусловное открытие рынка. Решение должно основываться на фактических данных о внутреннем балансе, запасах, состоянии инфраструктуры и возможности восстановления после обстрелов.

"Здесь нужен специальный, профессиональный анализ имеющихся угроз и возможностей. И даже с точки зрения и возможностей по ремонту, по восстановлению после прилетов", - пояснил он.

Эксперт также поддержал дальнейшую разведку и бурение новых скважин. По его словам, без постоянных инвестиций в геологоразведку, поисковое и эксплуатационное бурение, газодобывающий бизнес постепенно утратит потенциал.

"Если все компании не планируют развитие, то этот бизнес рано или поздно заканчивается. Поэтому для развития нужна разведка и должно быть поисковое бурение, а дальше и эксплуатационное бурение", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, продажи ограниченной части газа за границу могут помочь профинансировать эти работы благодаря разнице между украинскими и европейскими ценами.

"Если будет определенный процент продаваться за границу – безусловно. Потому, что насколько я знаю, достаточно большой разрыв в ценах", - отметил Униговский.