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Экспорт дизельного топлива из России бьет рекорды, несмотря на санкции ЕС

Фото: Россия увеличили экспорт дизеля с большими скидками (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспорт дизельного топлива из России в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского Союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта. Дизель продается с большими скидками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Турция, Марокко и другие страны увеличили закупки, хотя некоторые грузы из России хранятся в плавучих хранилищах.

Поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa Ltd. Если этот показатель сохранится, в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт данных с начала 2016 года.

"Пока в марте объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах оставались высокими, что позволило увеличить выпуск дизельного топлива", - сказал Михаил Турукалов, независимый аналитик по нефтепродуктам из США.

По его словам, производители вполне уверены, что смогут продать свои объемы покупателям - "скидки, которые они предлагают, достаточно велики, и есть новые рынки для топлива".

Однако бум поставок может продолжаться недолго. Планы загрузки ключевых российских портов показывают снижение в апреле по сравнению с мартовскими графиками.

Большая часть российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию. Среди других импортеров - Марокко, Бразилию, Тунис и даже крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия.

Но также значительно увеличилось количество дизельного топлива из России, хранящегося в плавучих хранилищах, с момента введения запрета на импорт в ЕС. Возможно, это признак того, что поиск новых клиентов оказывается сложной задачей, отмечает Bloomberg.

Напомним, эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ в страны ЕС вступило в силу 5 февраля. Тогда же был установлен потолок цен на дизель в размере 100 долларов за баррель.

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