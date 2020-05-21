Експерти порівняли хід реформ у першій рік президенства Зеленського та Порошенко

П‘ятий та шостий президенти України у перший рік своєї каденції зіштовхнулися з кризами, втім Петро Порошенко на початку свого президентства більш ефективно працював над реформами в країні.

Про це йдеться в дослідженні незалежної аналітичної платформи VoxUkraine.

"У 2020 році світова пандемія коронавірусу і карантинні обмеження спричинили медичну та економічну кризу. У 2014-2015 роках криза в Україні була локальною, але не менш серйозною: у 2014 році почалось вторгнення РФ, бойові дії на сході України. Втрата територій та промисловості, зосередженої на них, зростання військових видатків, спричинили падіння ВВП та високу інфляцію. Економічна криза змусила новообраний парламент VIII скликання ухвалити багато реформаторських законів - початок 2015 року був часом найвищих значень Індексу реформ. Після запровадження "турборежиму" восени 2019 р. індекс також дещо виріс", - відзначають аналітики.

У дослідженні зазначається, що були проаналізовані періоди, коли кожен з президентів отримав "новий" парламент та Кабмін.

"У Верховній Раді IX скликання пропрезидентська партія "Слуга народу" отримала 254 мандати. Цього достатньо, щоб самостійно без підтримки інших політичних сил приймати закони. У 2014 році Блок Петра Порошенка отримав 132 мандати, тож для формування парламентської більшості він створив коаліцію з партіями "Народний фронт", "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка та "Батьківщина" - у коаліцію увійшло 302 народних депутати. З часом коаліція почала розпадатися, як і "монобільшість", - зазначають дослідники.

За підрахунками експертів, Порошенко за рік встиг долучитися до 97 реформ (зокрема він ініціював 8 законів та видав 3 реформаторські укази), а Володимир Зеленський - до 84 реформ (ініціював 11 реформаторських законів).

За всіма напрямками - урядування, державні фінанси, монетарна система, бізнес-середовище, енергетика - більший прогрес відбувся під час каденції Петра Порошенка, резюмують експерти VoxUkraine.

Своєю чергою, експерти наголошують, що для реформ перш за все потрібна політична воля, тоді ані війна, ані коронавірус не стануть на заваді розвитку держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили хід реформ в Україні.

Меркель пообіцяла Шмигалю підтримку для продовження курсу реформ, особливо у сфері децентралізації, енергетики, реформування системи юстиції, а також у сфері боротьби з корупцією.