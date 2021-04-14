Експерти розповіли про зростаючий внесок роздрібної торгівлі у зростання ВВП

Організований мережевий рітейл став найбільш динамічним сектором вітчизняної економіки і продемонстрував приріст за підсумками 2020 року на рівні 8,4%. Також саме цей бізнес-сегмент швидше адаптувався до економічних і пандемічних загроз.

"За підсумками двох місяців 2021 року спостерігається збільшення обороту роздрібної торгівлі (на 4,6 % з урахуванням зростання в лютому на 5,6%). Відбуваються структурні зміни щодо збільшення частки ВВП, яка в 2020 році склала 13,9% в порівнянні з 13,2% до 2019 року", - наводять дані про динаміку галузі в Мінекономрозвитку.

Разом з тим, як відзначають журналісти, збільшується вага організованого роздробу в ВВП, що підвищує статус галузі до рівня одного з ключових драйверів зростання української економіки.

"За даними Держстату, оборот роздрібної торгівлі (в реальному вимірі) в 2020 році зріс на 10,7% в порівнянні з 2019 роком, склавши 1211 млрд грн. За нашими оцінками, частка валової доданої вартості роздрібної торгівлі у загальному ВВП країни зросла до максимального рівня за останні 4 роки - 4,6%", - розповів про важливість внеску галузі у приріст ВВП України Сергій Ніколайчук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Як найбільш показовий приклад, що відображає динаміку галузі, автори огляду призводять мережу супермаркетів АТБ, що налічує близько 1300 магазинів по всій території України.

"Для прикладу: лише завдяки розширенню присутності мережі "АТБ" в Україні з'явилося понад 5,5 тисяч робочих місць в доповнення до існуючих на даний час в корпорації близько 70 тисяч. При зростанні обороту на 18,2% мережа збільшила сплату податків на 26% - цей показник досяг рекордних 15,8 млрд грн. Нових галузевих даних за обсягами сплати податків іншими учасниками ринку і найбільшими платниками податків країни поки немає, але навіть дані попереднього року красномовно говорять про те, що організований рітейл стає все більш помітним донором бюджету, поповнюючи його на мільярди гривень", - йдеться в статті.

Корпорація АТБ, згідно з аналітичними даними про інвестиції в бізнес-сегменті, стала не тільки найбільшим гравцем свого ринку, але і найбільш активним інвестором як у галузі, так і в національному масштабі.

"Вкладення корпорації АТБ у розвиток своєї інфраструктури протягом двох років складуть майже мільярд доларів США - це забезпечить завантаження і діяльність компаній-підрядників, замовників і клієнтів, що також позитивно позначиться на загальному стані економіки і зайнятості в Україні", - зазначають журналісти.

За словами керівника департаменту корпоративних фінансів Deloitte в Україні Дмитра Ануфрієва, роздрібна торгівля зростає швидше інфляції. Зокрема, роздрібний товарообіг харчів зріс на 22,4% у 2018 році в порівнянні з 2017 роком та додатково на 29,7% у 2019 році, досягнувши 295 млрд грн.

"У 2020-му зростання тривало і за кількістю нових об'єктів фуд-ритейлу став рекордним: відкрилося 912 магазинів у порівнянні з 697 у 2019 році. Тенденція зростання ринку буде зберігатися", - резюмує Дмитро Ануфрієв.