Експерти розкритикували ініційовані парламентом зміни до закону про рекламу 

Так, генеральний директор й шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький заявив, що поправки до другого читання законопроекту №4212 стали несподіванкою для всіх учасників медіаринку.

"На початку 2000-х років українські медіа вже мали досвід тотальної заборони на рекламу підакцизних товарів. Тоді ЗМІ втратили близько 60% доходів, особливо це стосувалося друкованих глянцевих видань. Вони або закрились, або змінили форму власності. Зараз галузь може втратити близько 130 млн доларів доходів за рік", - заявив Михайло Ганницький.

Своєю чергою, власник та директор інформаційного агентства РБК-Україна Йосип Пінтус теж прогнозує, що пропоновані заборони можуть викликати підйом "чорного ринку".

"Під час пандемії такі заборони не принесуть жодної користі, медіа будуть недофінансовані, виникне питання про закриття деяких ЗМІ", - вважає Йосип Пінтус.

Народний депутат України Микита Потураєв переконаний, що регулювання реклами потрібно розглядати комплексно й з урахуванням економічного обґрунтування.

"Має бути рівність різних суб’єктів бізнесу - якщо забороняємо алкоголь, то маємо заборонити і тютюн. Якщо забороняємо на ТВ, то маємо заборонити і в онлайні. Але можуть бути нюанси для різних типів ЗМІ в залежності від ситуації", - пояснив нардеп.

Експерт в галузі тютюнового законодавства, керівник ASH UK (1997 - 2003), директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс зазначив, що зміни до норм закону "Про рекламу" (№4212), які направлені в тому числі на електронні сигарети, принесуть більше шкоди, ніж користі.

"Повна заборона реклами електронних сигарет чи інших альтернативних засобів може мати негативні наслідки для здоров’я всіх громадян. Парламент має схвалити виважене рішення, де враховані користь/ризик для суспільства, але точно не тотальна заборона", - додав Клайв Бейтс.

У цілому ж учасники дискусії резюмували, що користі від тотальної заборони - не буде. Бо інформація в онлайні як була, так і залишиться. Втім, точно буде шкода для ЗМІ, рекламного ринку і легальних виробників продукції.

Як відомо, зараз в парламенті розглядається законопроект №4212, покликаний розширити дію норм закону "Про рекламу".

Перед другим читанням депутати зареєстрували поправки на понад 100 сторінках, які в перспективі можуть завдати важкого удару по цілим галузям, що наповнюють український бюджет, а також телевізійному, медійному та рекламному ринках.

Так, одна з внесених до законопроекту поправок пропонує заборонити створення і трансляцію кіно-, аудіо-, відеопродукції, що зображає куріння тютюнових виробів (в тому числі тютюнових виробів електричного нагрівання).