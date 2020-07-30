Експерти розкритикували дії поліції у справах з луцьким і полтавським захоплювачами

Фото: затримання луцького захоплювача (twitter.com AvakovArsen)

Захоплювачами мала займатися служба профілактики

Експерти розкритикували дії правоохоронців у справах з луцьким і полтавським захоплювачами. Вони звертають увагу, що захоплювачі мали перебувати на обліку в поліції.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".

Зокрема, колишній керівник карного розшуку, полковник міліції Валерій Кур критикує дії правоохоронців як до, так і під час зазначених інцидентів.

Він підкреслює, що підозрювані були раніше судимі за тяжкі злочини (Роман Скрипник - чотири рази судимий, Максим Кривош - двічі), а значить, повинні були перебувати на обліку в поліції. Нагляд силовиків не дозволив би захоплювачам безпроблемно купити зброю і почати підготовку до нових злочинів.

"І луцький, і полтавський терористи повинні були перебувати на обліку в поліції. Повинна була ними займатися служба профілактики, а вона сьогодні фактично розвалена. А якщо вони все-таки стояли на обліку, то підтверджується думка основної маси населення, що злочинність фактично "кришується" правоохоронцями", - пояснив Кур у коментарі РБК-Україна.

Він також здивований поведінкою поліцейських, які спілкувалися з захоплювачами, зокрема, в полтавському інцидент.

Експерт Георгій Учайкін також звертає увагу на вкрай слабку роботу правоохоронців у випадку з Кривошем.

"Ніяких проблем у людини з психічними відхиленнями і навіть двічі судимої немає для того, щоб купити не тільки зброю, але вибухівку на чорному ринку", - підкреслює Учайкін.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ допускають, що полтавський захоплювач Роман Скрипник міг накласти на себе руки.

Як писало РБК-Україна, у МВС також пояснювали, що для нейтралізації Максима Кривоша, який захоплював у Луцьку автобус з людьми, використовувати снайперів не було можливості.