Експерти проінспектували елеватор "Укрлендфармінга" Бахматюка

Експертів проінспектували Дубенський елеваторний комплекс найбільшого українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Бахматюка.

Фахівці проекту "АгроЕкспедиція" визначили елеватор в Дубно як "зразок для наслідування" завдяки повній автоматизації і використання передових технологій.

"На елеваторі компанії Ukrlandfarming застосовані високоякісні датчики на всіх вузлах управління елеватором, використовуються високотехнологічні зачисні шнеки, управління якими може здійснюватися віддалено. Елеватор є зразком для багатьох: на підприємстві застосована повна АСУ ТП і ефективно використовуються сучасні технології", — зазначив експерт Сергій Шевченко.

По суті цей зернокомплекс, розташований на одній території з розвиненою логістикою. Першу чергу будували в 2008 році, тоді були встановлені силоси на 30 тис. т одноразового зберігання і 2 зерносушарки. Потім до них додалися ще 2 ємності для зберігання зерна на 60 тис. т. А в 2014 році побудували поряд ще один комплекс — на 194 тис. т. Всього ж Дубенський елеваторний комплекс може одночасно зберігати 284 тис. т зернових.

"Перша і друга черга Дубенського елеваторного комплексу технологічно поєднані між собою. Силоси першого елеватора відносно невеликі, в них зручно зберігати невеликі партії зерна. А на другому елеваторі кожен силос вміщує в себе 28 тис. т, по суті — це обсяг невеликого зерносховища. Тому в ці силоси ми складаємо великі партії продукції. Така особливість зернокомплексу дозволяє нам бути максимально гнучкими в роботі і формувати якісні партії для відвантаження зерна в порти", — говорить головний інженер Дубенського елеваторного комплексу Василь Олійник.

Дубенський елеваторний комплекс працює як з власних, так і зі стороннім зерном. Приймають ранню і пізню зернові групи, але основні культури тут — пшениця і кукурудза. Елеваторний комплекс одночасно може приймати три культури.

За словами начальника ПТЛ комплексу Віктора Скорика, землі агрохолдингу регулярно інспектуються уповноваженими службами на предмет зараження карантинними організмами — ніяких проблем з зараженістю не виявлено. З усіх поклажодавців на елеваторному комплексі при прийманні вимагають пакет відповідних документів, який підтверджує безпеку продукції, що поставляється.

"У нас є оперативні силоси для вологого зерна — це дуже зручно, можна комфортно розділити кукурудзу по вологості. Ми намагаємося розділити з різницею у волозі не більше 2%. Це дозволяє дуже якісно проводити сушку зерна. Сушарки у нас дуже продуктивні (250 т/год), але і при цьому дають можливість сушити зерно дбайливо. Згідно з контрактними показниками кукурудза 3 класу при відвантаженні на експорт допускається вміст пошкодженого зерна не більше 5%. А у нас експортні партії взагалі виходять чудовими — не більше 2-3% пошкодженого зерна, - розповів Скорик. - Ми намагаємося знайти золоту середину між кількістю і якістю — прийняти якомога більше і закласти на зберігання якомога якісніше. Тому первинна очистка проводиться до сушіння, решта домішок відділяється вже після просушування"

Дубенський елеваторний комплекс був побудований, в першу чергу, щоб забезпечувати потреби Ukrlandfarming в регіоні. Але він також працює з давальницьким зерном — місцеві фермери з усієї округи везуть зерно на елеватор. На зернокомплексі можна покращити якісні показники, зібрати експортну партію і найголовніше — оперативно відправити продукцію в порт. На підприємстві є 2 власних маневрового локомотива. У добу елеваторний комплекс легко відвантажує маршрут в 54 вагони. Причому зробити це мають можливість обидва елеватора, що входять в комплекс.

"Такі можливості відвантаження зерна на залізницю дають нам великі конкурентні переваги", — резюмував Василь Олійник.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Загальна потужність власної елеваторної мережі "Укрлендфармінг" – 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.