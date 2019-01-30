Експерти попередили про наслідки підвищення тарифів на вантажоперевезення

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Від підвищення тарифів найбільше постраждають металургійна та аграрна галузі

Від підвищення тарифів на вантажні перевезення найбільше постраждають галузі, орієнтовані на експорт – металургійна та аграрна. Таку думку висловили профільні експерти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.

За словами фахівців, у зв'язку із зростанням тарифів перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП.

Ситуацію з підвищенням тарифів УЗ експерти називають зловживанням монопольним становищем.

"Фактично, на сьогоднішній момент, вони монопольно можуть підвищувати ціни: за погодженням Кабміну чи ні, але по суті вони підвищують тарифи, тим самим завдаючи шкоду всім перевізникам", – сказав економічний експерт Борис Кушнірук.

На думку експертів, робота УЗ залишається вкрай неефективною, а перевізники несуть значні втрати через дефіцит вагонів та низьку якість послуг.

"Якщо раніше вагон їхав, наприклад, 4 доби, то зараз він їде 8 діб. Повинен бути баланс в тому, скільки вони інвестують, а вони повинні інвестувати всі кошти, які вони отримують від зростання тарифів і, звичайно, зростання тарифів не повинне бути дуже болючим для вантажників. Він не повинна перевищувати певні граничні показники", – пояснив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Підвищення тарифів відбувається не вперше. "Укрзалізниця" піднімала їх і в 2016 і 2017 роках. Тільки в минулому році через подорожчання вантажних перевезень витрати основних українських вантажовідправників зросли майже на 20 млрд гривень.