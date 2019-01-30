ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Експерти попередили про наслідки підвищення тарифів на вантажоперевезення

Новини » Економіка    30.01.2019 - 14:46
Експерти попередили про наслідки підвищення тарифів на вантажоперевезення
Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Від підвищення тарифів найбільше постраждають металургійна та аграрна галузі

Від підвищення тарифів на вантажні перевезення найбільше постраждають галузі, орієнтовані на експорт – металургійна та аграрна. Таку думку висловили профільні експерти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.

За словами фахівців, у зв'язку із зростанням тарифів перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП.

Ситуацію з підвищенням тарифів УЗ експерти називають зловживанням монопольним становищем.

"Фактично, на сьогоднішній момент, вони монопольно можуть підвищувати ціни: за погодженням Кабміну чи ні, але по суті вони підвищують тарифи, тим самим завдаючи шкоду всім перевізникам", – сказав економічний експерт Борис Кушнірук.

На думку експертів, робота УЗ залишається вкрай неефективною, а перевізники несуть значні втрати через дефіцит вагонів та низьку якість послуг.

"Якщо раніше вагон їхав, наприклад, 4 доби, то зараз він їде 8 діб. Повинен бути баланс в тому, скільки вони інвестують, а вони повинні інвестувати всі кошти, які вони отримують від зростання тарифів і, звичайно, зростання тарифів не повинне бути дуже болючим для вантажників. Він не повинна перевищувати певні граничні показники", – пояснив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Підвищення тарифів відбувається не вперше. "Укрзалізниця" піднімала їх і в 2016 і 2017 роках. Тільки в минулому році через подорожчання вантажних перевезень витрати основних українських вантажовідправників зросли майже на 20 млрд гривень.

СБУ затримала на хабарі посадовця "Укрзалізниці" НАБУ повідомило про підозру 2 помічникам нардепа
Новини України грузоперевозкиУкрзалізницяметаллургия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся