Експерти поставили найвищий бал конкурсу до ВАСУ

Експерти привітали Україну

Украину можно поздравить с большими достижениями в создании принципиально новой и уникальной для мирового опыта системы назначения судей. Такой оценкой поделился с журналистами председатель Общественного совета международных экспертов сэр Энтони Хупер.

28 января Общественный совет международных экспертов завершил свою работу по оценке добропорядочности кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда. По словам Хупера, со стороны Высшей квалификационной комиссии судей Украины международные эксперты получили максимальное содействие: «Теснее и качественнее работать вместе, чем мы работали, просто было бы невозможно», - сказал Энтони Хупер во время совместного с руководством ВККС брифинге.

Он подчеркнул, что Украина – первая и пока единственная страна в мире, которая пригласила международных экспертов к участию в процессе назначения судей.

«Во-вторых, я хотел бы сказать о прозрачности процедур. В моей стране процесс и процедуры назначения судей имеют абсолютно нулевую прозрачность. А тут – вы конечно это можете увидеть на канале в youtube, и я надеюсь, что вы смотрели – мы задавали вопросы кандидатам, это были совсем не простые вопросы о их состоянии и подобное, и все это сразу было на youtube. Еще раз – я не знаю ни одной страны в мире, которая бы достигла такого уровня прозрачности в процедурах назначения на должности такого уровня. Считаю, что Украину надо поздравить», – заявил глава он.

У Хупер 60 лет успешной карьеры юриста в Великобритании и Канаде и до того, как возглавить Общественный совет международных экспертов, получил немалый судейский стаж именно в работе с коррупционными делами и с антикоррупционным законодательством. Украинский опыт даже для него оказался уникальным:

«Несмотря на всю мою карьеру, то, что мы делали, было для нас чем-то чрезвычайным. Закон об антикоррупционном суде отвел международным экспертам чрезвычайно важную и большую роль, в частности, предоставил право вето в отношении кандидатов на должности судей. Ни один из нас раньше не участвовал в чем-то подобном. И, по моему мнению, Украина должна гордиться таким законом и тем, что мы смогли сделать вместе с ВККС для достижения результатов».

По словам сэра Энтони Хупера, задачей международных экспертов было не доказать коррумпированность того или иного кандидата – достаточно было, чтобы у экспертов появились веские сомнения относительно его добропорядочности или профессиональной пригодности:

«Мы изучили все материалы, все документы, предоставленные кандидатами. Мы провели опрос всех кандидатов в письменной форме – это сто разных анкет, в которых кандидатов просили объяснить, например, почему его квартира или машина были куплены за цену вдвое меньше рыночной. Или, почему такое несоответствие между доходом и накопленными сбережениями. И подобные вопросы».

Несостоятельность убедительно ответить означало одно – кандидат выбывал из конкурса. Из 113 претендентов испытание на добродетель не прошли 39. Семь — продолжат участие в конкурсе, трое написали заявления о прекращении участия. В общем в следующем этапе конкурса примет участие 71 кандидат.

Напомним, конкурс на 27 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 12 должностей судей Апелляционной палаты этого суда начался 02 августа 2018 года и является частью судебной реформы в Украине.