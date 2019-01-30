Експерти поставили найвищий бал конкурсу до ВАСУ

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Експерти привітали Україну

Україну можна привітати з величезними досягненнями у створенні принципово нової і унікальної для світового досвіду системи призначення суддів. Такою оцінкою поділився з журналістами голова Громадської ради міжнародних експертів сер Ентоні Хупер.

28 січня Громадська рада міжнародних експертів завершила свою роботу з оцінки доброчесності кандидатів на посади судей Антикорупційного суду. За словами голови ГРМЕ сера Ентоні Хупера, з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України міжнародні експерти отримали максимальне сприяння: «Тісніше і якісніше працювати разом, ніж ми працювали, просто було б неможливо», - сказав Ентоні Хупер під час спільного з керівництвом ВККС брифінгу.

Він наголосив, що Україна – перша і поки що єдина країна у світі, яка запросила міжнародних експертів до участі в процесі призначення суддів.

«По-друге, я хотів би сказати про прозорість процедур. В моїй країні процес і процедури призначення суддів мають абсолютно нульову прозорість. А тут – ви безперечно це можете побачити на каналі в youtube, і я сподіваюся, що ви дивилися – ми ставили питання кандидатам, це були зовсім не прості питання про їхні статки і подібне, і все це одразу було на youtube. Ще раз – я не знаю жодної країни у світі, яка б досягла такого рівня прозорості у процедурах призначення на посади такого рівня. Вважаю, що Україну треба привітати», – заявив глава ГРМЕ.

Хупер має за плечима майже 60 років успішної кар’єри як правник у Великій Британії та Канаді і до того, як очолити Громадську раду міжнародних експертів, здобув чималий суддівський стаж саме в роботі з корупційними справами та з антикорупційним законодавством. Український досвід навіть для нього виявився унікальним:

«Попри всю мою кар'єру, те, що ми робили, було для нас чимось надзвичайним. Закон про антикорупційний суд відвів міжнародним експертам надзвичайно важливу і велику роль, зокрема надав право вето стосовно кандидатів на посади суддів. Жоден з нас раніше не брав участь у чомусь подібному. І, на мою думку, Україна має пишатися таким законом і тим, що ми змогли зробити разом із ВККС для досягнення результатів».

За словами сера Ентоні Хупера, завданням міжнародних експертів було не довести корумпованість того чи іншого кандидата – достатньо було, щоб в експертів з’явились вагомі сумніви щодо його доброчесності або професійної придатності:

«Ми вивчили всі матеріали, всі документи, надані кандидатами. Ми провели опитування всіх кандидатів у письмовій формі – це сто різних анкет, в яких кандидатів просили пояснити, наприклад, чому його квартира або машина були куплені за ціну вдвічі меншу за ринкову. Або, чому така невідповідність між доходом і накопиченими статками. І подібні питання».

Неспроможність переконливо відповісти означало одне – кандидат вибував з конкурсу. Із 113 претендентів випробування на доброчесність не пройшли 39. Сім — продовжать участь у конкурсі, три написали заяви про припинення участі. Загалом у наступному етапі конкурсу візьме участь 71 кандидат. Нагадаємо, конкурс на 27 посад суддів Вищого антикорупційного суду та 12 посад суддів Апеляційної палати цього суду розпочався 02 серпня 2018 року та є частиною судової реформи, що відбувається в Україні.