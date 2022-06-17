Експерти оцінили загрозу оточення ЗСУ в Луганській області

Основний фокус уваги противника зосереджений на взятті Сєвєродонецька - адмінцентру підконтрольної Україні частини Луганської області. Більш ніж 90% її площі вже захоплені російськими військами.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки".
За словами начальника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції України в Луганській області. Зараз бої йдуть в самому місті і в районі населених пунктів, які розташовані на південь - Тошківки, Золотого, Миколаївки та Врубівки. Наші захисники контролюють промзону Сєвєродонецька, зокрема завод" Азот", де ховаються мирні жителі.
Лисичанськ, який знаходиться в Сєвєродонецькій агломерації на півдні, також повністю контролюється Україною. При цьому він регулярно обстрілюється росіянами.
Схоже, задум агресора полягає в тому, щоб оточити наші сили, які обороняють Інші 10% території, перекривши при цьому трасу Бахмут-Лисичанськ. Ця ключова магістраль, яка з'єднує вільну частину Луганської області з Україною і забезпечує логістику для ЗСУ. Але поки окупантам не вдалося втілити свій план.
"У Сєвєродонецьку на сьогодні йдуть вуличні бої і частина районів, по суті, переходить з рук в руки - від окупантів до нас і навпаки. Агресор дуже хоче оточити наші війська в Луганській області. Противник кілька разів намагався проводити наступ, щоб закрити "котел", - каже військовий експерт Олег Жданов. Ймовірність оточення наших військ в Луганській області є, вважає співрозмовник. Але, на його думку, вона зараз не настільки велика і загрозлива.
Агресор збирався "окільцювати" наші війська, висуваючись один одному на зустріч двома угрупованнями по лінії Сіверськ-Попасна. Так, одна частина ворожих бойовиків повинна була наступати з району лиману на південний схід, через Сіверськ Донецької області. Друга частина військ при цьому буде йти від тимчасово захопленої Попасної Луганської області на північний захід, до траси Бахмут-Лисичанськ.
На користь цієї версії свідчить і те, що агресор вирішив посилити свій контингент в районі Попасної, перекинувши туди, серед іншого, одну БТГр з Куп'янська.
"На сьогодні ми бачимо досить активні дії з південного напрямку, де противник намагається вийти на трасу. У той же час поки що немає активних дій з півночі в районі Сіверська. Але ворог концентрує там сили", - пояснив військовий аналітик, полковник Сергій Грабський.
Він допускає: якщо ворогу вдасться захопити Сєвєродонецьк, то він спробує провести оточення тих наших захисників, які будуть утримувати рубежі в Лисичанську.
Нагадаємо, за даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по підрозділах наших військ. Завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк.
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