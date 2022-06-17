Експерти оцінили загрозу оточення ЗСУ в Луганській області

За словами начальника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції України в Луганській області. Зараз бої йдуть в самому місті і в районі населених пунктів, які розташовані на південь - Тошківки, Золотого, Миколаївки та Врубівки. Наші захисники контролюють промзону Сєвєродонецька, зокрема завод" Азот", де ховаються мирні жителі.

Лисичанськ, який знаходиться в Сєвєродонецькій агломерації на півдні, також повністю контролюється Україною. При цьому він регулярно обстрілюється росіянами.

Схоже, задум агресора полягає в тому, щоб оточити наші сили, які обороняють Інші 10% території, перекривши при цьому трасу Бахмут-Лисичанськ. Ця ключова магістраль, яка з'єднує вільну частину Луганської області з Україною і забезпечує логістику для ЗСУ. Але поки окупантам не вдалося втілити свій план.

"У Сєвєродонецьку на сьогодні йдуть вуличні бої і частина районів, по суті, переходить з рук в руки - від окупантів до нас і навпаки. Агресор дуже хоче оточити наші війська в Луганській області. Противник кілька разів намагався проводити наступ, щоб закрити "котел", - каже військовий експерт Олег Жданов. Ймовірність оточення наших військ в Луганській області є, вважає співрозмовник. Але, на його думку, вона зараз не настільки велика і загрозлива.

Агресор збирався "окільцювати" наші війська, висуваючись один одному на зустріч двома угрупованнями по лінії Сіверськ-Попасна. Так, одна частина ворожих бойовиків повинна була наступати з району лиману на південний схід, через Сіверськ Донецької області. Друга частина військ при цьому буде йти від тимчасово захопленої Попасної Луганської області на північний захід, до траси Бахмут-Лисичанськ.

На користь цієї версії свідчить і те, що агресор вирішив посилити свій контингент в районі Попасної, перекинувши туди, серед іншого, одну БТГр з Куп'янська.

"На сьогодні ми бачимо досить активні дії з південного напрямку, де противник намагається вийти на трасу. У той же час поки що немає активних дій з півночі в районі Сіверська. Але ворог концентрує там сили", - пояснив військовий аналітик, полковник Сергій Грабський.

Він допускає: якщо ворогу вдасться захопити Сєвєродонецьк, то він спробує провести оточення тих наших захисників, які будуть утримувати рубежі в Лисичанську.