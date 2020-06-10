Експерти оцінили перспективи онлайн-торгівлі медикаментами в Україні

Фото: продаж ліків в аптеці (УНІАН)

Під час карантину багато українців зіткнулися з неможливістю вийти з дому за ліками

Розвиток онлайн-торгівлі медикаментами гальмують не труднощі в організації логістичного супроводу таких покупок поштовими операторами, а відсутність законодавчого врегулювання та масовий продаж препаратів без рецепта. Однак, новий закон "Про лікарські засоби" допоможе врегулювати всі ці моменти й розділити відповідальність серед всіх учасників процесу.

Про це заявили під час круглого столу, присвяченого перспективам розвитку онлайн-торгівлі медикаментами, а також поліпшенню доступу до високотехнологічних сервісів у сфері медичного обслуговування, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови підкомітету з питань фармації й фармацевтичної діяльності комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергія Кузьміних, епідемія COVID-19 підштовхнула парламентаріїв до більш інтенсивного доопрацювання законопроекту "Про лікарські засоби", який був написаний ще в середині 90-х років і не відповідає актуальному порядку денному.

"Оновлений законопроект майже готовий, і має окреме положення про доставку ліків. Ковід дав можливість доставляти ліки поштовим операторам, і ми побачили, що в цьому дійсно є необхідність. Але, безумовно, є певні зауваження, проблематика, яку ще необхідно пропрацювати. Ще одним плюсом цього законопроекту є довгоочікуваний електронний рецепт, який суттєво допоможе подолати проблему самолікування. Крім того, він допоможе підвищити доступність, мобільність, і, як наслідок, розвиток онлайн-доставки. Процес пішов", - сказав Кузьміних.

Водночас, за словами директора Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками Олени Речкіної, відповідальність за продаж медикаментів завжди несе заклад охорони здоров'я.

"Роль аптеки - не тільки в продажу лікарських препаратів, це ще супровід пацієнта, так звана фармацевтична допомога. Ми наполягали на тому, щоб під час онлайн-продажу - ці функції в тому чи іншому вигляді збереглися. Ми вважаємо, що зараз мова може йти виключно про безрецептурні ліки. Спочатку треба налагодити й запустити процес, а вже після того, як це буде зробити – можна говорити про доставку ліків за рецептом", - зазначила Річкина.

Директор з продажу компанії "Нова пошта" Олеся Копчук зазначає, що для компанії важливо було, насамперед, оперативно відреагувати на потреби та попит населення, особливо під час карантину. В цілому ж поштовий оператор готовий забезпечувати й далі логістику цього процесу і належним чином реагувати на відповідні вимоги з боку контролюючих органів.

"Ми відреагували на відповідний запит населення. Можливість дистанційно отримати будь-який препарат в будь-якій точці України - це потреба кожного з нас. При формуванні умов доставки, компанія" Нова пошта "буде користуватися виключно собівартості перевезення та доставки. В цілому ж, проблем по доставці - ми не бачимо, це досить стандартна для нас процедура. Крім того, з травня ми запустили доставку в термобоксах, які здатні підтримувати необхідний терморежим медикаментів. Звичайно ж, всі вимагають ще швидшої доставки, ми готові реагувати на ці потреби й покращувати даний сервіс, якщо буде відповідний попит з боку населення", - сказала Олеся Капчук.

За словами співзасновника благодійного фонду "СВОЇ" Лесі Литвинової, яка не перший рік надає допомогу маломобільним пацієнтам, під час карантину багато українців зіткнулися з тим, з чим їх підопічні стикаються кожен день – неможливість вийти з дому за ліками.

"Наш благодійний фонд займається важкими пацієнтами, в тому числі з онкологічними захворюваннями. Відповідно, наші підопічні - це ті люди, яким важко дійти до аптеки самостійно або взагалі неможливо. І для них варіант поштової доставки - це єдиний прийнятний варіант якщо немає когось, кого можна попросити сходити в аптеку. А є випадки, що люди самотні, і їм взагалі неможливо купити препарати ніде крім як в лікарняних аптеках. А про асортимент і ціни в цих аптеках кожен з нас знає не з чуток. Тому, для таких людей легалізація на законодавчому рівні сервісу інтернет-торгівлі та поштової доставки медпрепаратів стане життєво важливим нововведенням. Під час карантину такі послуги дуже сильно полегшили життя хворим людям. До того ж, всі ми виходимо на інший рівень життя і покупки онлайн стали нормою. Це сильно економить час і гроші. Якщо разом з ліками продаються всі сертифікати і якщо доставка здійснюється тому, що вона повинна бути, відповідно до рекомендацій виробників, при відповідному температурному режимі, то це потрібно тільки вітати. Зрештою, коли ліки доступні в різних точках продажу, це, відповідно, призводить до зниження цін. Ми маємо успішний і тривалий досвід співпраці з "Новою поштою", і компанія не підвела жодного разу", - сказала Литвинова.

У цілому ж експерти переконані, що онлайн-торгівля медикаментами в тому чи іншому вигляді давно існує в Україні, але належним чином її ніяк не регулювали. Тому необхідно як можна скоріше створити на законодавчому рівні зрозумілі для всіх учасників умови й розділити відповідальність. Водночас, це допоможе підвищити в Україні культуру лікування і почати кампанію по боротьбі з самолікуванням.

Нагадаємо, раніше Союз українських підприємців (СУП) звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням закріпити на постійній основі в Ліцензійних умовах право дистанційної торгівлі ліками та супутніми товарами з залученням операторів поштового зв'язку.

Як повідомлялося раніше, 23 березня 2020 року Кабінет міністрів України постановою №220, вніс зміни в Ліцензійні умови, дозволивши в період карантину або дії надзвичайного стану здійснювати торгівлю ліками дистанційно, організувавши адресну доставку споживачам операторами поштового зв'язку на договірних умовах.

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Автор: РБК-Україна