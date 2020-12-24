Експерти пояснили, чому в лікарнях дефіцит кисню

У доковідний період в кисні потребували дуже невелику кількість пацієнтів. Тому багато відділення і навіть цілі лікарні, які не працювали з захворюваннями дихальних шляхів, не мали доступу до кисню.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих COVID-19".

"Про те, що виникнуть проблеми з киснем, говорили ще навесні. Ще тоді всі говорили, що цю проблему потрібно вирішувати. Але на тому етапі вище керівництво все прогавив", - сказала виданню волонтер Леся Литвинова, чий благодійний фонд "Свої" підтримує онко - та паліативних пацієнтів і паралельно допомагає "ковидним" хворим з киснем.

Проблеми з киснем також виникли через те, що деякі керівники і місцева влада не поставилися серйозно до даної проблеми і пустили все на самоплив.

"Знаєте, поки смажений півень не клюне, то багато хто не почне шукати. Частина керівників медустанов нарощували свої потужності. А частина - вважали, що все якось обійдеться, що до осені не буде різкого сплеску захворюваності. Раніше не було такого попиту на кисень, тому вирішити цю проблему було простіше", - розповів президент Асоціації анестезіологів, один з експертів МОЗ Сергій Дубров.

Попри те, що МОЗ виділив на забезпечення лікарень киснем у листопаді 572 млн гривень, а в листопаді - ще майже 900 млн, кисневі апарати виявилися в дефіциті. Причиною стали стрімкий наплив пацієнтів і підвищення попиту.

"Потреба занадто швидко виросла, а технічні можливості і виробництво кисню не вкладаються в ці темпи. Дійсно, це можна було б вирішити за кілька місяців. Можливо, хтось десь гальмував. Але все одно це не п'ятихвилинне справа. Для цього потрібні спеціальні інженерні рішення", - зазначила лікар-пульмонолог, завідувач інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

Раніше РБК-Україна писало, що через коронавірусну інфекцію може бути дихальна недостатність, тому таким пацієнтам необхідний кисень.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії коронавірусом заразилися вже більше мільйона осіб. За минулу добу підтвердили 11 490 нових випадків COVID-19.