Експерти звинуватили Марченка в неефективному управлінні держфінансами

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю " Апострофа ".

Серед претензій, які висувають Мінфіну Сергія Марченка, експерти, зокрема, неефективне управління держборгом.

Зокрема, директор з наукової роботи Growford Institute Тетяна Богдан зазначає, що не зважаючи на зменшення обсягів держборгу щодо ВВП і доходів бюджету, низку інших критеріїв боргової спроможності в Україні порушено. Наприклад, гранично допустимий рівень боргу перевищує 200% доходів бюджету.

Крім того, короткострокові зовнішні борги, тобто ті, які потрібно віддати найближчими роками нашим міжнародним партнерам, становлять 165% від міжнародних резервів, хоча стандарт говорить про цифру 100%.

Ще один критичний індикатор - надмірно високий і показник валових потреб уряду у позиковому фінансуванні, скільки грошей Мінфін збирається позичати. У 2021 році цей показник досяг 20% ВВП, що вище критичного рівня на 5%.

"Більше того, якщо сьогодні основна частина зовнішніх боргів - це дешева валюта під 2-3% річних, то перекривати її, вочевидь, доведеться вже ресурсом під 7-8%. За оцінками Центру економічної стратегії, на обслуговування боргів у 2022 році доведеться витратити близько 15% ВВП країни", - йдеться у статті.

Критичною є і частка нерезидентів (іноземців) у загальному обсязі держборгу - це 50%, в той час як в інших країнах з ринками, що формуються, цей показник становить всього 16%. Ризик полягає в тому, що у разі різкої девальвації та виходу нерезидентів з наших паперів, це може погано позначитися і на економіці, і на доступі до інших зовнішніх джерел фінансування, щоб перекрити "дірки", що утворилися.

Ще одна претензія стосується управління дефіцитом бюджету. Якщо середньосвітовий рівень дефіциту у 2020 році становив 10,2% ВВП, то в Україні - 5,4%. У 2021 році за 9 місяців бюджет взагалі звели з невеликим профіцитом.

За оцінками Київської школи економіки, у листопаді-грудні інтенсивність пошуку нових позик зросте кратно.

Швидше за все, замість того, щоб спрямувати позикові кошти в економіку, сприяти її оздоровленню після пандемії, підвищенню добробуту громадян, гроші йдуть на дострокове погашення боргів, припускають автори.

"У розвинених країнах у 2021 році фокус фіскальної політики зміщується від фінансування надзвичайних витрат, пов'язаних із пандемією, до зміцнення національних економік шляхом цифрової трансформації, "зеленого" переходу та реалізації інших довгострокових інвестицій", - пише Тетяна Богдан.