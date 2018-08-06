Експерти назвали ризики у випадку угоди з продажу "Сбербанку"

Експерти висунули низку пропозицій

У випадку угоди з продажу української "дочки" підсанкційного "Сбербанку Росії" білоруським "Паритетбанку" перед українським регулятором можуть виникнути ризики, оскільки це може бути сприйнято американськими партнерами як спроба обійти санкції США. Про це йдеться в матеріалі "Апостроф. Економіка".

Щоб уникнути такого сценарію, експерти висувають ряд пропозицій.

Так, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса передбачає, що російський банк згорне свою діяльність в Україні.

"Банкрутство неможливо, російський "Сбербанк" на це ніколи не піде. Тому що він великий і глобальний банк, і банкрутство його маленької доньки де б то не було вдарить по ньому дуже сильно. Все, що вони можуть зробити, - це поступово звести бізнес банку до нуля і просто закритися", - зазначив Фурса.

При цьому член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран вважає, що США не будуть перешкоджати виходу російських банків з України.

"Теза про санкції дуже спірна. Не думаю, що самі США розуміють санкції саме так - де-факто, вони тоді блокують вихід державних російських банків з України, а їм (США) це не потрібно", - сказав фахівець.

У свою чергу фінансовий експерт Олексій Кущ вважає, що банк досі не проданий саме через позицію західних партнерів України. Він зазначив, що з 2014 року робилося кілька спроб продати банк, однак всі вони були скасовані в останній момент.

"На Заході теж не дурні, і вони прекрасно бачать, хто купує. Якщо Нацбанк пропустить такі документи, йому доведеться пояснювати західним партнерам, чому Україна погоджує продаж російських банків тим, відносно кого є сумніви, що вони є справжніми покупцями", - сказав аналітик.

Він також вважає, що банки з російським державним капіталом в Україні в силу специфіки своєї діяльності не представляють особливої цінності для інвесторів.

"Ці банки створювалися для здійснення так званих політичних інвестицій – вони кредитували великі фінансово-промислові групи, державні підприємства, і зараз мільярди заборгованості зависли. Тому знайти ринкового покупця для росіян зараз практично неможливо", - сказав Олексій Кущ.