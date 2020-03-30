Експерти назвали причини подорожчання борщового набору

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Перебої з постачанням свіжої плодоовочевої продукції через ведення картинного режиму справляють помітний вплив на рівень оптових і роздрібних цін

Експерти аграрного ринку прогнозували зростання цін на овочі борщового набору ще наприкінці січня, проте в березні ціни на овочі спровокувала епідемія коронавірусу і викликані нею перебої у внутрішній і міжнародній логістиці, що істотно ускладнює доставку продуктів як між країнами, так і всередині України. Про це йдеться в аналітичному огляді проекту EastFruit, передає РБК-Україна.

Так, перебої з постачанням свіжої плодоовочевої продукції по всій території України через ведення картинного режиму справляють помітний вплив на рівень оптових і роздрібних цін на плодоовочевому сегменті. Зокрема, учасники ринку повідомляють, що минулого тижня істотно зросли ціни на моркву і буряк.

"Більшість місцевих фермерів зараз не погоджується на реалізацію столового буряка дешевше 3-5 грн/кг ($0,11–0,18 кг), що в середньому в 1,5 раза дорожче, ніж тижнем раніше. Ціна на моркву на цей час зросла також до 3-5 грн/кг ($0,11-0,18 кг), що в середньому дає подорожчання в 1,5 раза в порівнянні з минулим тижнем", - йдеться в огляді ринку.

Варто відзначити, що раніше про можливе зростання цін на овочі попереджали експерти українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP. За їх словами, до нинішнього часу у виробників закінчилися запаси урожаю минулого року, багато з яких не вдалося зберегти в належній якості через аномально теплу зиму.

Зокрема, як зазначив спеціаліст з розвитку плодоовочевого ринку UHBDP Олег Калінін, до кінця другої декади березня цибулю з місця відвантажували за ціною 12 грн/кг, тоді як трьома днями раніше його оптова ціна становила лише 6 грн/кг. Така ж ситуація з часником: його оптова ціна зросла з 45 грн до 50-60 грн/кг.

Крім цього, карантинні заходи й різкі перепади валютних курсів також зробили свій внесок у дисбаланси на ринку.

Як нагадує член Ради Національного банку України Віталій Шапран, країни, що традиційно є постачальниками овочів на український ринок, обмежили експорт, щоб зберегти стабільну ситуацію на своїх внутрішніх ринках. Інші експерти відзначають, що різка девальвація гривні створила вигідні умови для експорту багатьох популярних продуктів, з-за чого утворився дефіцит на українському ринку. Крім того, протипандемічні заходи, прийняті в більшості країн світу, суттєво знизили швидкість міжнародного обміну товарами.

Антимонопольний комітет України також зауважив суттєві зміни цін.

"У деяких регіонах ми бачимо, що з початку березня ціни на гречану крупу зросли більш ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%. Значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах та на овочі - майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю і моркву", - повідомили у відомстві.

Своєю чергою, торгова мережа національного рітейлера "АТБ" почала публікувати на своєму сайті офіційні цінові пропозиції постачальників.

"Ми починаємо публічно надавати інформацію про відпускних цінах виробників і постачальників для нашої торговельної мережі. На сайті компанії "АТБ-Маркет" вже розміщені офіційні листи деяких постачальників про перегляд цін продукції, що належать до категорії "Овочі та фрукти", з конкретними цифрами й поясненнями причин. Ми будемо і далі відкрито і чесно інформувати широку громадськість і наших клієнтів щодо реальної ситуації на ринку", - пояснив цю ініціативу гендиректор "АТБ" Борис Марков..

Як випливає з листів з ціновими пропозиціями виробників, адресованих мережі "АТБ", підвищення відпускних цін пов'язане з псуванням врожаю минулого року на складах.

"У зв'язку з аномально теплою зимою і різким підвищенням температури повітря в першій половині березня 2020 р. погіршилася якість картоплі, з'явилися і прогресують при зберіганні хвороби [овочів]. Під час переробки сировини та підготовки картоплі до продажу вихід 1 сорту становить 41-44% від загального обсягу переробки при плановому виході 76-80%", - сказано в листі компанії "Агро-Овен" в адресу мережі "АТБ".

Крім того, як випливає зі зведеної таблиці про ціни на овочі на сайті "АТБ-Маркет", виробники практично всіх складових борщового набору підвищили свої відпускні ціни, а по ряду позицій зростання вимірюється значеннями від 150 до 180%.

Нагадаємо, раніше мережа "АТБ" заявила, що буде переглядати доцільність подальшого співробітництва з постачальниками, необґрунтовано щоразу завищують ціни, а інформацію про такі факти й компаніях надавати гласності.