Експерти допускають союз Тимошенко та Зеленського

Ймовірний союз президента Володимира Зеленського та потенційного прем'єр-міністра Юлії Тимошенко зможе в стислі терміни забезпечити зміни, яких сьогодні чекають люди. Таку думку висловили українські політологи під час презентації Міжнародним центром перспективних досліджень рейтингу ефективності та активності партій за останні 5 років, передає РБК-Україна.

На думку політолога Олександри Решмеділової, об'єднання "Слуги народу" з "Батьківщиною" за результатами парламентських виборів є найбільш природнім, а результати роботи такого тандему не змусять на себе чекати.

"Це буде синергія молодості та досвіду. Не думаю, що "Слуга народу" зголоситься брати на себе всю повноту відповідальності. Радше за все, вони пропонуватимуть об'єднання якимось сильним партіям. Першою у списку потенційних союзників буде "Батьківщина", - припустила експерт.

Водночас глава корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко нагадує, що нинішня економічна ситуація в Україні не дозволяє втрачати час на експерименти. На його думку, пік виплат за зовнішніми запозиченнями, відсутність газових контрактів та бюджету, необхідність термінових змін у податковій політиці – все це свідчить, що на чолі уряду мусить стати людина, яка гарантовано впорається із непересічними викликами.

"Цим питанням мало уваги приділено в програмі "Слуги народу". Саме тому потрібна людина, яка візьме стерні і цей корабель вестиме. Це Тимошенко та її команда", - підсумував він.